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Esporte

O beijo que marcou a comemoração de título dos jogadores da Suíça

Atletas chamaram atenção após vitória contra Romênia

Por Flávio Monteiro 18 ago 2026, 15h20 | Atualizado em 18 ago 2026, 15h23
Dois jogadores de rugby, um com camisa preta e outro com camisa preta e detalhes brancos, se beijam no pódio, ambos usando medalhas de prata no pescoço. Um deles tem o braço sobre o ombro do outro, em um momento de celebração e carinho. Ao fundo, outros atletas e uma faixa azul com a palavra EUROPE parcialmente visível
Beijo entre jogadores se destacou em comemoração da Suíça após título (Reprodução/Instagram)
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O beijo que marcou a comemoração de título dos jogadores da Suíça Priorizar nos meus resultados Google

Dois jogadores da Seleção Masculina de Rugby da Suíça chamaram a atenção ao trocar um beijo durante a festa de celebração da conquista do Rugby Europe Sevens Trophy, em junho. O episódio ocorreu instantes após a vitória contra a Romênia, quando os atletas levantaram a premiação ao lado das jogadoras da Seleção Ucraniana, que venceram o torneio feminino.

A troca durou apenas um instante, com os jogadores imediatamente voltando a comemorar como se nada tivesse acontecido. Diversos comentários sobre o episódio tomaram as redes sociais. Alguns internautas afirmaram que a cena parece representar um “caso antigo”, enquanto outros apontaram a interferência de um terceiro jogador, que estaria supostamente tentando impedir o beijo.

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