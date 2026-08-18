O beijo que marcou a comemoração de título dos jogadores da Suíça

Dois jogadores da Seleção Masculina de Rugby da Suíça chamaram a atenção ao trocar um beijo durante a festa de celebração da conquista do Rugby Europe Sevens Trophy, em junho. O episódio ocorreu instantes após a vitória contra a Romênia, quando os atletas levantaram a premiação ao lado das jogadoras da Seleção Ucraniana, que venceram o torneio feminino.

A troca durou apenas um instante, com os jogadores imediatamente voltando a comemorar como se nada tivesse acontecido. Diversos comentários sobre o episódio tomaram as redes sociais. Alguns internautas afirmaram que a cena parece representar um “caso antigo”, enquanto outros apontaram a interferência de um terceiro jogador, que estaria supostamente tentando impedir o beijo.

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