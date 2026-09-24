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Esporte

VÍDEO: Jogadores da seleção brasileira riem de recepção cultural com nativos da Austrália

Ritual foi preparado para dar boas-vindas à delegação

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 11h46 | Atualizado em 24 set 2026, 13h05
Homens e um menino aborígenes, com pintura corporal branca e saias verdes, dançam em gramado. Ao fundo, jogadores de futebol brasileiros de agasalho azul-petróleo observam, alguns sentados em cadeiras brancas. Um fotógrafo registra a cena.
Seleção Brasileira assiste a ritual aborígene na chegada à Austrália para amistoso (Rafael Ribeiro/CBF)
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A seleção brasileira foi recebida em Townsville, na Austrália, nesta quinta-feira, 24, com uma cerimônia da fumaça, ritual tradicional de povos aborígenes da região. A recepção, preparada para dar boas-vindas à delegação, contou com apresentações e símbolos da cultura local. Durante o momento, porém, alguns jogadores apareceram rindo e sorrindo enquanto acompanhavam o ritual. A reação contrasta com a solenidade da cerimônia, que é realizada como forma de acolhimento e respeito aos visitantes.

O ritual, chamado de “cerimônia da fumaça”, foi conduzido pelos Wulgurukaba Walkabouts, grupo de dançarinos aborígenes que representa os povos nativos do território australiano e suas ilhas próximas. A cerimônia faz parte das tradições dos povos originários da região e marcou a chegada da delegação brasileira ao país.

A atividade ocorreu antes do amistoso entre Brasil e Austrália, marcado para esta sexta-feira, 25, às 7h, horário de Brasília, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.

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