VÍDEO: Jogadores da seleção brasileira riem de recepção cultural com nativos da Austrália

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A seleção brasileira foi recebida na Austrália com a tradicional cerimônia da fumaça aborígene. No entanto, alguns jogadores foram vistos rindo e sorrindo durante o ritual de boas-vindas, gerando contraste com a solenidade do evento. O acolhimento, realizado pelos Wulgurukaba Walkabouts, precede o amistoso contra a Austrália.

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A seleção brasileira foi recebida em Townsville, na Austrália, nesta quinta-feira, 24, com uma cerimônia da fumaça, ritual tradicional de povos aborígenes da região. A recepção, preparada para dar boas-vindas à delegação, contou com apresentações e símbolos da cultura local. Durante o momento, porém, alguns jogadores apareceram rindo e sorrindo enquanto acompanhavam o ritual. A reação contrasta com a solenidade da cerimônia, que é realizada como forma de acolhimento e respeito aos visitantes.

O ritual, chamado de “cerimônia da fumaça”, foi conduzido pelos Wulgurukaba Walkabouts, grupo de dançarinos aborígenes que representa os povos nativos do território australiano e suas ilhas próximas. A cerimônia faz parte das tradições dos povos originários da região e marcou a chegada da delegação brasileira ao país.

A atividade ocorreu antes do amistoso entre Brasil e Austrália, marcado para esta sexta-feira, 25, às 7h, horário de Brasília, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville.

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