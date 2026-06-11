Jogadores da seleção brasileira de vôlei viram alvo de ataques homofóbicos
Episódio aconteceu após ensaio de fotos
Jogadores gays da seleção masculina de vôlei do Brasil foram alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais após a divulgação de um ensaio fotográfico oficial da equipe. As ofensas começaram a circular em comentários de um vídeo que mostrava bastidores da preparação do time para a Liga das Nações.
Nas imagens, Douglas Souza, Douglas Pureza, Maique Reis e Adriano Xavier fazem poses para a câmera. Alguns usam o uniforme com as cores do arco-íris, símbolo de representatividade da comunidade LGBTQIA+.
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Após a publicação, perfis de internautas passaram a disseminar mensagens de teor discriminatório, com ataques à orientação sexual dos jogadores. Em contrapartida, o episódio também gerou manifestações de apoio e reforço à importância da representatividade no esporte.
O caso ocorre em meio à preparação do Brasil para a estreia na competição internacional, que reúne as principais seleções do mundo e marca o início do calendário competitivo da equipe masculina nesta temporada.