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Esporte

Jogadores da seleção brasileira de vôlei viram alvo de ataques homofóbicos

Episódio aconteceu após ensaio de fotos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 10h12
Dois jogadores de vôlei brasileiros posam em estúdio. À esquerda, um homem alto de camisa amarela e shorts verdes faz sinal de paz. À direita, outro homem de camisa e shorts pretos forma um coração com as mãos. Ambos têm tatuagens nos braços e sorriem. No canto inferior esquerdo, uma bandeira do Brasil e a frase ALL EYES ON BRAZIL! em vermelho
Jogadores Douglas Souza e Maique Reis durante ensaio de fotos da seleção de volêi (Instagram/Reprodução)
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Jogadores gays da seleção masculina de vôlei do Brasil foram alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais após a divulgação de um ensaio fotográfico oficial da equipe. As ofensas começaram a circular em comentários de um vídeo que mostrava bastidores da preparação do time para a Liga das Nações.

Nas imagens, Douglas Souza, Douglas Pureza, Maique Reis e Adriano Xavier fazem poses para a câmera. Alguns usam o uniforme com as cores do arco-íris, símbolo de representatividade da comunidade LGBTQIA+.

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Após a publicação, perfis de internautas passaram a disseminar mensagens de teor discriminatório, com ataques à orientação sexual dos jogadores. Em contrapartida, o episódio também gerou manifestações de apoio e reforço à importância da representatividade no esporte.

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O caso ocorre em meio à preparação do Brasil para a estreia na competição internacional, que reúne as principais seleções do mundo e marca o início do calendário competitivo da equipe masculina nesta temporada.

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