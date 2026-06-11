Jogadores da seleção brasileira de vôlei viram alvo de ataques homofóbicos

Jogadores gays da seleção masculina de vôlei do Brasil foram alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais após a divulgação de um ensaio fotográfico oficial da equipe. As ofensas começaram a circular em comentários de um vídeo que mostrava bastidores da preparação do time para a Liga das Nações.

Nas imagens, Douglas Souza, Douglas Pureza, Maique Reis e Adriano Xavier fazem poses para a câmera. Alguns usam o uniforme com as cores do arco-íris, símbolo de representatividade da comunidade LGBTQIA+.

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Após a publicação, perfis de internautas passaram a disseminar mensagens de teor discriminatório, com ataques à orientação sexual dos jogadores. Em contrapartida, o episódio também gerou manifestações de apoio e reforço à importância da representatividade no esporte.

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O caso ocorre em meio à preparação do Brasil para a estreia na competição internacional, que reúne as principais seleções do mundo e marca o início do calendário competitivo da equipe masculina nesta temporada.