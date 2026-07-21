Jogadores da Espanha se beijam durante festa do título da Copa do Mundo

Um episódio inusitado roubou a cena nas comemorações do bicampeonato da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Em cima do trio elétrico que percorreu as ruas de Madri, o atacante Yeremy Pino brincou com o goleiro Unai Simón ao pedir: “Dá-me um beijo”. Em seguida, os dois trocaram um rápido beijo no rosto e na boca em clima de descontração, levando os companheiros e os torcedores ao delírio.

O gesto aconteceu durante a grande festa organizada para celebrar a conquista do Mundial, vencida pela seleção espanhola sobre a Argentina na final, no domingo, 19. O vídeo do momento rapidamente se espalhou pelas redes sociais e foi tratado pela imprensa espanhola como um dos episódios mais divertidos da celebração.

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