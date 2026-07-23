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Esporte

Jogadora da seleção se torna a contratação mais cara do futebol feminino brasileiro

A atleta deixa o Manchester City em direção ao Barcelona

Por Gabriel Bussolotti Silveira 23 jul 2026, 13h34 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h32
Kerolin atuando pela seleção brasileira
Kerolin atuando pela seleção brasileira (Brad Smith/USSF/Getty Images)
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A camisa 11 da seleção Kerolin se tornou a contratação mais cara do futebol feminino brasileiro. A atacante deixou o Manchester City em direção ao Barcelona e superou em quase três milhões de reais a venda de Amanda Gutierres, a maior transferência de uma atleta do Brasil até então.

Os clubes chegaram a um acordo verbal e Kerolin deve viajar nos próximos dias à Espanha para assinar o contrato. O valor da transferência da jogadora será de 1,5 milhão de euros, aproximadamente 8,71 milhões de reais, batendo a ida de Gutierres do Palmeiras ao Boston Legacy por 1,1 milhão de dólares, cerca de 5,89 milhões de reais na cotação da época.

Além disso, a mudança de clube de Kerolin se tornou também a maior venda da história do Manchester City e a maior compra do Barcelona no futebol feminino de ambos. A brasileira superou a inglesa Keira Wals, que foi dos Citizens ao Barça por 460 mil euros (2,56 milhões de reais na época).

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A carreira e a Copa do Mundo

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Kerolin surgiu na Ponte Preta e passou por equipes como Corinthians, Palmeiras, Madrid CFF e North Carolina Courage antes de se destacar no Manchester City. Em 2019, ela enfrentou momentos difíceis na carreira: foi pega no antidoping e cumpriu uma suspensão por anos. A atacante, porém, deu a volta por cima e conseguiu retornar em alto nível. Na temporada passada, defendendo os Citizens, a jogadora de 26 anos conquistou a Copa da Inglaterra e se tornou a primeira brasileira a vencer o Campeonato Inglês.

A transferência de Kerolin aconteceu em um momento chave de sua carreira. A jogadora, além de viver uma boa fase, é uma das principais referências da seleção brasileira e está prestes a jogar uma Copa do Mundo. A menos de um ano do maior torneio de seleções do mundo feminino, ela é uma presença constante nas convocações de Arthur Elias. Caso ela esteja presente na Copa do Mundo de 2027, disputada no Brasil, será a segunda vez em sua carreira atuando da competição.

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