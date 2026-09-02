Jogadora da Espanha ‘apaga’ esposa das redes após transferência para Arábia Saudita

A jogadora espanhola Esther González, campeã mundial pela Espanha em 2023, apagou do Instagram fotos em que aparecia ao lado da esposa, Estefanía Cruz, e do filho do casal após ser anunciada como nova contratação do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.

A atacante de 33 anos deixou o Gotham FC, dos Estados Unidos, e assinou com o clube saudita em uma mudança que também alterou a forma como passou a expor a vida familiar nas redes sociais. Antes da transferência, Esther compartilhava registros ao lado de Estefanía e momentos da maternidade.

A Arábia Saudita mantém leis e normas sociais restritivas em relação à população LGBTQIA+, o que tornou especialmente significativa a retirada das imagens. Esther, no entanto, não explicou publicamente a decisão nem afirmou que ela esteja relacionada à mudança de país ou a exigências do clube. Agora, os registros com a esposa e o filho deixaram de aparecer em seu perfil.

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