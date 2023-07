Jogador esquartejado; bombeiros encerram buscas no MS

Após uma semana de trabalhos o Corpo de Bombeiros de Amambai, no Mato Grosso do Sul, decidiu encerrar as buscas por mais partes do corpo do jovem Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, jogador de futebol amador, que morava na pequena cidade de Sete Quedas.

A vítima desapareceu no último dia 25, depois de ir a uma festa na cidade paraguaia de Pindoty Porã, que faz fronteira com o Brasil. Uma semana após o desaparecimento, partes do corpo de Skulny começaram a ser encontradas em trechos do Rio Iguatemi, que fica cerca de 15km de Sete Quedas, em trabalho de buscas feito pelos Bombeiros, Polícia Civil e Militar, além da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). O reconhecimento da vítima foi feito a partir de uma tatuagem que ele tinha no braço, com o nome do pai, que morreu há cerca de dois anos.

Segundo a família, que procurou as autoridades no dia seguinte ao desaparecimento, o jogador foi visto por amigos, pela última vez, quando o deixaram próximo a casa da ex-namorada, depois da festa na cidade paraguaia. A jovem de 21 anos foi presa preventivamente, por ser considerada peça-chave do crime.

A investigação da polícia aponta que Skulny foi morto com três tiros e depois teve o corpo esquartejado. Os policiais suspeitam de crime passional.

Antes das autoridades encontrarem restos mortais do jovem, a família e amigos haviam feito uma mobilização na região e nas redes sociais, para tentar encontrá-lo. Até mesmo a cantora de música sertaneja, Ana Castela, que morou em Sete Quedas e conhecia Skulny, usou suas redes sociais para ajudar a procurá-lo.