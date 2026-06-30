Jogador do Real Madrid será julgado após cães atacarem adolescente

O lateral-esquerdo Ferland Mendy, do Real Madrid, será julgado na Espanha por um caso envolvendo seus cães. O jogador é acusado de lesões por negligência após um dos animais atacar um adolescente de 17 anos e outros cães em janeiro de 2023, em Alcobendas, na região de Madri.

Segundo a investigação, quatro cães do jogador teriam escapado da propriedade do francês após uma falha no portão. Um dos animais atacou um cachorro que passeava com uma mulher, que precisou ser sacrificado devido à gravidade dos ferimentos. Ao tentar ajudar, o adolescente teria sido mordido na perna. Outro cão também ficou ferido no episódio.

“O acusado violou o dever de custódia e vigilância, omitindo as medidas de precaução esperadas de uma pessoa razoavelmente diligente em relação a animais de grande porte, ao não verificar se a porta estava devidamente fechada após a entrada de um veículo, o que fez com que o animal escapasse do local e permanecesse sem supervisão e sem controle na via pública por tempo indeterminado, criando uma situação perigosa para pessoas e outros animais”, explica o processo.

A Promotoria espanhola acusa Mendy de não ter adotado as medidas necessárias para controlar os animais. O órgão pede uma multa de 1.200 euros, cerca de 7 mil reais, e indenizações de 5,7 mil euros (33,7 mil reais) aos envolvidos por danos materiais, enquanto a acusação particular solicita seis meses de prisão e uma multa de 22.500 euros (133 mil reais), alegando negligência grave.

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O processo também aponta irregularidades na documentação dos cães, como ausência de microchip de identificação, seguro obrigatório de responsabilidade civil e vacinação antirrábica regularizada. Ainda não há data definida para o julgamento.

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