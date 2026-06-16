Jogador do Brasil aparece entre os mais lentos da Copa do Mundo

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O desempenho de Casemiro no recente amistoso do Brasil contra Marrocos levantou questionamentos. Dados da Fifa revelaram que o volante foi o quarto jogador de linha mais lento da Copa de 2026, atingindo apenas 26,5 km/h. Além disso, percorreu pouca distância em campo. Descubra os detalhes alarmantes sobre sua performance.

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Casemiro foi o quarto jogador de linha mais lento entre todos os atletas que atuaram ao menos um tempo na Copa do Mundo de 2026. No empate do Brasil com o Marrocos, no último sábado (13), o volante atingiu velocidade máxima de 26,5 km/h, segundo dados de monitoramento divulgados pela Fifa.

A marca o colocou à frente apenas dos meio-campistas Assim Madibo, do Catar (24,8 km/h), Laros Duarte, de Cabo Verde (25,6 km/h), e Rani Khedira, da Tunísia (26,4 km/h). O tcheco Ladislav Krejčí, que atua como zagueiro pela esquerda, registrou a mesma velocidade máxima do brasileiro: 26,5 km/h.

O volante brasileiro também apareceu entre os jogadores que menos percorreram distância em campo. Substituído no intervalo por Fabinho, Casemiro correu 5,3 quilômetros durante a partida. Ainda assim, considerando apenas os titulares da seleção brasileira, ele superou apenas Ibañez nesse quesito.

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Nem mesmo os jogadores que entraram no segundo tempo registraram distância inferior à do volante quando ajustado o tempo em campo, o que reforça a baixa participação física do camisa 5 na estreia brasileira.