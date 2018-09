Jogador de vôlei brasileiro é encontrado morto em casa na Espanha

O jogador de vôlei brasileiro Vinicius Noronha da Silva, do Club Voleibol Teruel da Espanha, foi encontrado morto em casa na manhã desta segunda-feira (17), confirmou o presidente do clube, Carlos Ranera, à agência EFE. Segundo Ranera, a autópsia ainda não foi realizada, e que o Teruel está em conversas com o consulado brasileiro e a família do atleta.

O jogador de 26 anos, estava relacionado para viajar com o restante do elenco para a cidade de Alcañiz, onde ia disputar a primeira partida da pré-temporada contra o L’Illa Grau. Como Vinícius estava demorando a chegar, membros do clube foram até sua casa e o acharam sem vida.

“Não sabemos de nada. Encontraram ele morto na cama e o falecimento ocorreu durante a noite”, explicou Ranera, que se mostrava abatido com a perda do jogador. O presidente do clube também disse que Vinícius tinha passado pelos testes de esforço que são realizados com o elenco antes de começar a pré-temporada e que neles não tinha sido detectado nada preocupante.

O brasileiro jogava no Teruel desde 2015 e assim que a última temporada terminou, renovou seu contrato. Ele foi eleito o melhor jogador da última Superliga em sua posição, a de líbero.