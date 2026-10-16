Jogador de rúgbi sul-africano morre aos 31 anos, na vésperas de jogo

O jogador sul-africano Hyron Andrews, do time de rúgbi Lions, de Joanesburgo, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 16, em um hotel na Ilha de Ré (oeste da França), na véspera de um jogo da Champions Cup contra o La Rochelle, informaram autoridades locais à AFP.A equipe confirmou a morte do atleta de 31 anos em comunicado, e expressou suas “mais profundas condolências a Maiglin [a esposa], aos seus filhos Hendrix e Emerson e a toda a família Andrews” após a divulgação da “devastadora notícia”.

Segundo uma fonte próxima ao caso, o atleta foi encontrado em parada cardiorrespiratória em um banheiro, trancado por dentro. O promotor de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmou a abertura de uma investigação para determinar as causas do falecimento e acrescentou que a principal hipótese é de morte acidental.

Apesar da notícia chocante, o jogo entre Lions e La Rochelle está mantido para sábado, pela primeira rodada da Champions Cup, competição que reúne os melhores times europeus e sul-africanos.

Esta tragédia ocorre exatamente dez anos após a morte do então treinador do Munster, da Irlanda, Anthony Foley, que faleceu enquanto dormia, aos 42 anos, devido a um problema cardíaco, poucas horas antes de sua equipe enfrentar o Racing 92 em Paris.

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(Com AFP)