🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Jogador da seleção australiana é parado duas vezes em Sydney e teste toxicológico dá positivo

Cristian Volpato, de 22 anos, promessa que atuou na Copa do Mundo de 2026, viu suas férias se transformarem em um escândalo policial

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 11h49
Um jogador de futebol australiano, vestindo camisa amarela e shorts verdes com o número 20, caminha em campo com expressão séria. Ao fundo, outro jogador de camisa vermelha e shorts brancos está desfocado, e a arquibancada lotada é visível
Cristian Volpato na seleção australiana, durante a Copa do Mundo de 2026: parado no trânsito em Sydney - (Ulrik Pedersen/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogador da seleção australiana é parado duas vezes em Sydney e teste toxicológico dá positivo Priorizar nos meus resultados Google

O meio-campista Cristian Volpato, de 22 anos, promessa da seleção australiana na Copa do Mundo de 2026, viu suas férias em Sydney se transformarem em um escândalo policial. Na madrugada de sexta-feira, 24, o atleta foi flagrado dirigindo sua BMW a 109 quilômetros por hora, na Ponte Anzac, uma via com limite de 60 quilômetros horários, o que resultou na suspensão imediata de sua carteira de motorista internacional por seis meses. Durante a abordagem, ocorrida por volta da 1h10, um exame toxicológico preliminar  indicou resultado positivo para cocaína. O cenário foi agravado pelo fato de que, apenas duas horas antes, Volpato já havia sido multado no mesmo local por excesso de velocidade, embora um teste de bafômetro feito na ocasião tenha dado negativo para álcool.

Apesar do flagrante policial, o jogador nega veementemente o uso de qualquer substância ilícita. Segundo relatos da imprensa local, Volpato afirma que sua bebida pode ter sido “batizada” durante a noite sem o seu conhecimento. Para respaldar sua defesa, o atleta realizou voluntariamente um exame toxicológico independente, cujos resultados teriam retornado negativos. Diante da contestação imediata no momento da abordagem, a polícia coletou uma segunda amostra de fluido oral para uma análise laboratorial minuciosa. O laudo oficial e definitivo dessa contraprova policial, contudo, ainda levará semanas para ser concluído.

A Federação de Futebol da Austrália (Football Australia) e o sindicato dos jogadores (PFA) emitiram comunicados garantindo estarem cientes das acusações e em contato com o meia para prestar suporte durante o processo. No âmbito desportivo, as regras da Agência Mundial Antidoping (WADA) determinam que o uso de drogas recreativas fora de competição resulta em suspensão de três meses, pena que pode cair para um mês em caso de reabilitação. O maior risco para o jogador, porém, é a possível violação do Código Nacional de Conduta e Ética da federação devido ao flagrante de direção perigosa, o que abre margem para punições aplicadas de forma separada pela entidade.

O episódio ocorre em um momento delicado da recém-iniciada carreira internacional do atleta. Sua imagem estava em alta com os torcedores locais desde que ele abriu mão da seleção italiana para defender os “Socceroos”, participando de três partidas na Copa do Mundo de 2026. Sem ter sido alvo de acusações criminais formais até agora, as investigações da polícia seguem o seu curso. Enquanto aguarda o desfecho laboratorial, Volpato tem retorno programado para a Itália nos próximos dias para iniciar a pré-temporada com o seu clube, o Sassuolo.

Siga
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Esporte
Futebol
Seleção de Futebol da Austrália
Sydney
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).