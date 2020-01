Jogador da NBA sofre grave acidente de carro e pode não voltar a jogar

O ala Chandler Parsons, do Atlanta Hawks, sofreu um grave acidente de carro na última quarta-feira 15, em Atlanta, quando seu carro foi atingido por um motorista bêbado cuja identidade não foi divulgada. A equipe do jogador de 31 anos anunciou, inicialmente, que ele havia sofrido uma concussão por conta do impacto da batida. O grupo de advogados que representa o atleta no incidente, porém, informou nesta segunda-feira 20 que ele sofreu ‘lesões que potencialmente podem encerrar com a sua carreira’ na NBA.

“Chandler foi seriamente machucado nesse acidente, que não deveria ter acontecido. Ele sofreu danos múltiplos e permanentes, incluindo uma traumática lesão cerebral, hérnia de disco e o rompimento de um músculo do ombro. Chandler está com dificuldades de aceitar as consequências da conduta imprudente do infrator”, comunicou o escritório de advocacia Morgan & Morgan ao jornalista americano Chris Haynes, do Yahoo.

Segundo seus advogados, Parsons estava indo para casa após um treino e, por volta das 14h, foi atingido por um motorista que acabou preso por dirigir bêbado. “O infrator criou um caos na rodovia, ameaçando desnecessariamente a vida de vários motoristas. Ele admitiu que estava embriagado e desmaiou após se chocar contra três carros, seriamente machucando e potencialmente encerrando a carreira de Parsons como atleta”, detalhou o comunicado. O jogador está se recuperando dos traumas, mas, de acordo com seus advogados, a possibilidade de retornar às quadras não é clara.

Chandler Parsons chegou ao Atlanta Hawks no início da atual temporada, mas só disputou cinco partidas pela franquia devido a uma lesão no joelho. O ala se destacou em sua passagem pelo Houston Rockets, de 2011 a 2014, mas não conseguiu manter a regularidade no Dallas Mavericks e no Memphis Grizzlies, onde também sofreu com seguidas lesões até ser trocado para a equipe de Atlanta.