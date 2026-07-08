Jogador da Inglaterra atualiza estado de saúde após cirurgia no antebraço
Volante inglês se lesionou durante a comemoração da vitória sobre o México nas oitavas de final
O volante inglês Jordan Henderson atualizou seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura no antebraço esquerdo.
O jogador publicou uma foto em que aparece deitado na cama do hospital, com o braço enfaixado. Ao lado dele estão os três cirurgiões responsáveis pela operação.
Na legenda, Henderson informou que a cirurgia foi um sucesso e que já está se preparando para o próximo jogo da Inglaterra. O jogador do Brentford também agradeceu a toda a equipe médica que cuidou dele no Kansas City Orthopaedic Institute, em especial aos doutores Kenneth P. Unruh, Mark J. Winston e Kirk McCullough.
Henderson fraturou o osso do rádio enquanto celebrava a vitória da Inglaterra sobre o México por 3 a 2, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Embora não tenha entrado em campo, o volante participou das comemorações com os companheiros e caiu ao tentar pular uma placa de publicidade no Estádio Azteca, na Cidade do México.
O jogador esteve em campo por apenas seis minutos durante toda a campanha da seleção inglesa no torneio. Embora a lesão tenha encerrado sua participação dentro de campo, Henderson continuará integrado à seleção da Inglaterra durante o resto da competição.
Os ingleses enfrentam a Noruega no sábado (11), às 18h, pelas quartas de final.
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