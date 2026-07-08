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Esporte

Jogador da Inglaterra atualiza estado de saúde após cirurgia no antebraço

Volante inglês se lesionou durante a comemoração da vitória sobre o México nas oitavas de final

Por Maria Trombini 8 jul 2026, 21h54
Quatro homens sorrindo em um quarto de hospital. Um paciente deitado na cama, com o braço esquerdo enfaixado, faz um sinal de positivo. Ao lado, um homem de camisa social e óculos, e dois homens de uniforme cirúrgico azul, um deles com óculos de lupa no pescoço
Jordan Henderson passou por cirurgia após sofrer uma fratura no antebraço esquerdo (Instagram/ @jordanhenderson/Reprodução)
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Jogador da Inglaterra atualiza estado de saúde após cirurgia no antebraço Priorizar nos meus resultados Google

O volante inglês Jordan Henderson atualizou seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura no antebraço esquerdo.

O jogador publicou uma foto em que aparece deitado na cama do hospital, com o braço enfaixado. Ao lado dele estão os três cirurgiões responsáveis pela operação.

Na legenda, Henderson informou que a cirurgia foi um sucesso e que já está se preparando para o próximo jogo da Inglaterra. O jogador do Brentford também agradeceu a toda a equipe médica que cuidou dele no Kansas City Orthopaedic Institute, em especial aos doutores Kenneth P. Unruh, Mark J. Winston e Kirk McCullough.

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Henderson fraturou o osso do rádio enquanto celebrava a vitória da Inglaterra sobre o México por 3 a 2, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Embora não tenha entrado em campo, o volante participou das comemorações com os companheiros e caiu ao tentar pular uma placa de publicidade no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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O jogador esteve em campo por apenas seis minutos durante toda a campanha da seleção inglesa no torneio. Embora a lesão tenha encerrado sua participação dentro de campo, Henderson continuará integrado à seleção da Inglaterra durante o resto da competição. 

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Os ingleses enfrentam a Noruega no sábado (11), às 18h, pelas quartas de final.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Inglaterra
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