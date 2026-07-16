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Esporte

João Gomes acerta com o clube atual campeão da Liga Europa

O volante brasileiro foi comprado por 40 milhões de euros

Por Gabriel Bussolotti Silveira 16 jul 2026, 15h51
João Gomes atuando pelo Wolverhampton
João Gomes atuando pelo Wolverhampton (Naomi Baker/Getty Images)
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João Gomes acerta com o clube atual campeão da Liga Europa Priorizar nos meus resultados Google

João Gomes acertou com o Aston Villa, clube da primeira divisão inglesa e atual campeão da Liga Europa. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, só falta assinar com a equipe de Birmingham para o brasileiro oficializar sua saída do Wolverhampton.

A transação foi acordada por um valor de 40 milhões de libras, aproximadamente 275 milhões de reais, com um bônus de 5 milhões de libras, cerca de 34 milhões de reais. Segundo os veículos ingleses, o valor de compra de João Gomes será um pouco menor: 35 milhões de libras (241 milhões de reais), com a possibilidade de aumentar em mais de 3 milhões de libras (20 milhões de reais).

Novo clube, novas oportunidades

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De acordo com o jornalista italiano, o brasileiro já deixou a pré-temporada do Wolverhampton, em Portugal. Após duas temporadas nos Wolves, ele chamou a atenção de outros clubes. O jogador de 25 anos, além do Aston Villa, entrou na mira do Atlético de Madrid. Ao fim, João Gomes resolveu ir para o clube inglês.

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O Aston Villa representará um salto na carreira do atleta. O time comandado por Unai Emery terminou em quarto lugar da última edição da Premier League – concedendo à equipe uma vaga na Champions League – e foi campeão da Liga Europa.

Essa mudança fará com que João tenha oportunidades nos maiores torneios do mundo, dando-o visibilidade para, por exemplo, uma possível convocação de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O volante já recebeu oportunidades no Brasil quando Dorival Júnior treinava a equipe, porém não conseguiu se consolidar durante o ciclo.

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Base no Flamengo

João Gomes surgiu nas categorias de base do Flamengo e foi peça central na equipe que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores em 2022. Após a temporada de destaque, o clube brasileiro o vendeu para o Wolverhampton por 18,7 milhões de libras, aproximadamente 129 milhões de reais. Nessa nova transferência do atleta, o Flamengo poderá faturar entre 35 e 40 milhões de reais.

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