João Fonseca voltará às quadras em torneio marcado pela ausência dos favoritos

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João Fonseca está de volta às quadras no Masters 1000 de Montreal como 24º cabeça de chave. O torneio canadense, marcado por ausências importantes de nomes como Sinner, Djokovic e Alcaraz, será crucial para sua preparação rumo ao US Open e pode abrir caminho para o brasileiro avançar.

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João Fonseca voltará às quadras no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, mas o torneio será marcado pela ausência dos favoritos. O brasileiro é o 24º cabeça de chave do campeonato que se iniciará neste domingo, 2. O tenista de 19 anos utilizará a competição canadende como uma preparação para o US Open.

Três nomes do top-10 do mundo já confirmaram a ausência no Masters 1000 de Montreal. Jannik Sinner, número 1 do mundo, declarou que está priorizando a saúde, sem dar muitos detalhes, e, por isso, não viajará ao Canadá. Novak Djokovic, 5º do ranking, também não disputará a competição com o objetivo de se poupar para o US Open, estratégia que ele vem fazendo para priorizar os Grand Slams. Além deles, Carlos Alcaraz, top-3 da ATP, ainda está se recuperando de lesão no punho e não está apto para disputar o torneio.

Com essas ausências, o favorito do Masters se torna o atual campeão de Roland Garros e número 2 do Mundo, o alemão Alexander Zverev. Além disso, abrirá espaço para tenistas como João chegarem mais longe.

Na modalidade feminina, grandes nomes também desistiram da competição: Karolina Muchova, Victoria Mboko, Hailey Baptiste, Emma Raducanu, Jasmine Paolini, Dayana Yastremska e Petra Marčinko.

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Último campeonato do brasileiro

A última competição oficial do circuito disputada por João foi Wimbledon. O brasileiro, ao perder para o russo Roman Safiullin por 3 sets a 0, igualou a sua melhor campanha no Grand Slam inglês, em 2025, quando perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira fase.

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Preparação para US Open

João utilizará o Masters 1000 de Montreal como uma preparação para o último Grand Slam da temporada, o US Open. Assim como a competição norte-americana, os jogos no Canadá são disputados em piso duro, servindo de ambientação à nova superfície para o brasileiro. O campeonato disputado em Nova York começará a partir do dia 23 de agosto.

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A última vez que o top-1 do Brasil disputou o Grand Slam nos Estados Unidos, ele chegou na segunda rodada e perdeu para o tcheco Tomáš Macháč por 3 sets a 0.