João Fonseca volta às quadras nesta sexta-feira, 18, em busca da segunda maior premiação do ano

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João Fonseca está de volta às quadras no UTS Rio, buscando a premiação de 400 mil dólares. O torneio, com formato inovador e a volta do tênis ao Maracanãzinho após 14 anos, marca mais um desafio para o tenista que brilhou em Roland Garros e Wimbledon. Saiba tudo sobre seus próximos jogos e a competição.

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João Fonseca voltará às quadras nesta sexta-feira, 18, em busca da segunda maior premiação do ano. O brasileiro disputará o UTS, campeonato-exibição que marcará a volta de um evento de tênis no Maracanãzinho após 14 anos. Caso vença o torneio, o tenista receberá um quantia de 400.000 dólares, equivalente a 2,046 milhões de reais.

Campanha de João na temporada e premiações

O brasileiro é uma das grandes revelações na temporada. Em maio e junho deste ano, ele alcançou as quartas de finais de Roland Garros, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. Além disso, no caminho do torneio, o tenista número 27 do mundo eliminou grandes nomes como Novak Djokovic e Casper Ruud. João, ao fim do Grand Slam, embolsou 470 mil euros, aproximadamente 2,75 milhões de reais.

Em Wimbledon, no começo deste mês, o número 1 do Brasil, ao chegar na terceira rodada, igualou a sua melhor campanha no Grand Slam inglês, em 2025. De premiação, ele ganhou 185 mil euros, o que equivale a 1,085 milhão de reais.

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Próximo campeonato

O próximo compromisso do João é no UTS Rio, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de julho. O brasileiro tem dois jogos marcados para o dia 17, nesta sexta-feira, contra o holandês Tallon Griekspoor e o australiano Nick Kyrgios. Os confrontos ocorrerão às 19h e 21h, respectivamente.

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Será a primeira edição do UTS na América do Sul e o torneio, idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, possui um formato inovador. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos.

Outra revelação do tênis

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Além de João, outra revelação brasileira do tênis disputará o UTS. Luís Guto Miguel, atual campeão do Roland Garros Júnior, jogará nesta quinta-feira, 16, às 20h contra Kyrgios.