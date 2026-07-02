João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon: saiba horário e onde assistir

João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira, 3, para enfrentar Roman Safiullin pela terceira rodada de Wimbledon. O confronto abre a programação da Quadra 2, às 7h (horário de Brasília), e vale uma vaga nas oitavas de final do terceiro Grand Slam da temporada.

Cabeça de chave número 24 e 27º colocado do ranking mundial, Fonseca chega ao duelo sem perder sets no torneio. Depois de superar Roberto Bautista Agut na estreia, o brasileiro derrotou Jesper de Jong por 6/1, 7/5 e 6/4. Foram 38 bolas vencedoras e apenas 18 erros não forçados em 2h21 de partida, números que ajudam a explicar o domínio do jovem de 19 anos.

Do outro lado, Safiullin ocupa o 132º lugar e precisou disputar o qualifying, mas já alcançou as quartas de final de Wimbledon e tem um jogo particularmente adaptado à grama. Na chave principal deste ano, eliminou Andrey Rublev e depois superou Botic van de Zandschulp em uma batalha de cinco sets, com parciais de 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6, após 3h50.

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A diferença de desgaste pode representar uma vantagem para Fonseca. O brasileiro resolveu seus dois primeiros compromissos em sets diretos, enquanto Safiullin percorreu um caminho mais longo e ainda carrega as três partidas disputadas na fase classificatória. Desde o início do qualifying, o russo já soma cinco vitórias em Londres.

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Onde assistir a partida entre João Fonseca e Roman Safiullin hoje?

A partida entre João Fonseca e Roman Safiullin nesta sexta-feira, 3, às 7h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e do Disney+.