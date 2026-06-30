João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon: horário e onde assistir

João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira, 1º de julho, para enfrentar Jesper de Jong pela segunda rodada de Wimbledon. O confronto será disputado na Quadra 3 e está marcado para começar não antes das 10h30 (horário de Brasília). A programação pode sofrer atrasos de acordo com a duração das partidas anteriores.

Cabeça de chave número 24, Fonseca chega embalado por uma estreia segura. O brasileiro derrotou o experiente Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3.

De Jong teve uma partida bem mais desgastante. Número 73 do ranking mundial, o holandês precisou de cinco sets e dois dias para superar o australiano Rinky Hijikata: 7/6, 3/6, 5/7, 6/4 e 6/2. A partida foi interrompida por falta de luz natural e só terminou nesta terça-feira, depois de mais duas horas de disputa. Fonseca, portanto, entra no confronto com um dia a mais de descanso.

O encontro também carrega um pequeno ingrediente de revanche. De Jong venceu o único duelo anterior entre os dois, na primeira rodada do Challenger de Estoril, em abril de 2025. No saibro português, o holandês se impôs por 6/2 e 7/5, explorando uma atuação irregular e tensa do brasileiro. Desta vez, porém, o cenário é diferente: Fonseca está mais experiente, ocupa a 27ª colocação do ranking da ATP, posição superior no circuito, e disputa a partida em uma superfície que favorece sua agressividade.

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Quem avançar enfrentará Roman Safiullin (132º) ou Botic van de Zandschulp (54º) na terceira rodada. Safiullin eliminou Andrey Rublev (13º) na estreia.

Onde assistir a partida entre João Fonseca e Jesper de Jong?

A partida entre João Fonseca e Jesper de Jong acontece nesta quarta-feira, dia 1º de julho, não antes das 10h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e do Disney+.