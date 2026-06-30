João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon: horário e onde assistir
Brasileiro enfrenta o holandês Jesper de Jong, número 73 do mundo, nesta quarta
João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira, 1º de julho, para enfrentar Jesper de Jong pela segunda rodada de Wimbledon. O confronto será disputado na Quadra 3 e está marcado para começar não antes das 10h30 (horário de Brasília). A programação pode sofrer atrasos de acordo com a duração das partidas anteriores.
Cabeça de chave número 24, Fonseca chega embalado por uma estreia segura. O brasileiro derrotou o experiente Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3.
De Jong teve uma partida bem mais desgastante. Número 73 do ranking mundial, o holandês precisou de cinco sets e dois dias para superar o australiano Rinky Hijikata: 7/6, 3/6, 5/7, 6/4 e 6/2. A partida foi interrompida por falta de luz natural e só terminou nesta terça-feira, depois de mais duas horas de disputa. Fonseca, portanto, entra no confronto com um dia a mais de descanso.
O encontro também carrega um pequeno ingrediente de revanche. De Jong venceu o único duelo anterior entre os dois, na primeira rodada do Challenger de Estoril, em abril de 2025. No saibro português, o holandês se impôs por 6/2 e 7/5, explorando uma atuação irregular e tensa do brasileiro. Desta vez, porém, o cenário é diferente: Fonseca está mais experiente, ocupa a 27ª colocação do ranking da ATP, posição superior no circuito, e disputa a partida em uma superfície que favorece sua agressividade.
Quem avançar enfrentará Roman Safiullin (132º) ou Botic van de Zandschulp (54º) na terceira rodada. Safiullin eliminou Andrey Rublev (13º) na estreia.
Onde assistir a partida entre João Fonseca e Jesper de Jong?
A partida entre João Fonseca e Jesper de Jong acontece nesta quarta-feira, dia 1º de julho, não antes das 10h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da ESPN 2 e do Disney+.