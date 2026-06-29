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Esporte

João Fonseca estreia em Wimbledon com vitória sobre ex-número 9 do ranking

O brasileiro venceu por 3 sets a 0 o espanhol Roberto Bautista Agut

Por Gabriel Bussolotti Silveira 29 jun 2026, 13h58
João Fonseca atuando na partida contra Roberto Bautista Agut
João Fonseca atuando na partida contra Roberto Bautista Agut (Jan Kruger/Getty Images)
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João Fonseca estreia em Wimbledon com vitória sobre ex-número 9 do ranking Priorize VEJA no Google

João Fonseca venceu seu jogo de estreia em Wimbledon do espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(4), 6/4 e 6/3, nesta segunda-feira, 29. O jogo durou 2h28min e o brasileiro eliminou o tenista ex-número 9 do ranking que já foi semifinalista do Grand Slam inglês.

O jogo

No primeiro set, o brasileiro conseguiu quebrar o serviço do espanhol e abrir uma vantagem. O experiente tenista, porém, também quebrou o serviço de João ao longo dessa parte inicial da partida. Com 7 a 7 em games, o set foi decidido no tie-break, no qual João levou vantagem.

O segundo set continuou equilibrado, mas João conseguiu uma quebra na reta final e abriu 2 a 0. No terceiro e último set, o tenista número 27 do ranking abriu 3/0 e administrou a vantagem para conquistar a vitória, assim como garantir uma vaga na segunda rodada de Wimbledon.

Próximo adversário

O próximo adversário será  o vencedor da partida entre o holandês Jesper de Jong, número 73 do ranking, e o australiano Rinky Hijikata, atual 82º do mundo. A partida será disputada entre os dias 1º e 2º de julho.

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Escolha certa

Como preparação para Wimbledon, João participou do ATP de Halle, torneio disputado também na grama. Ele foi eliminado na chave simples para o alemão Yannick Hanfmann, porém, nas duplas, ao lado de Daniel Altmaier, chegou à final. O brasileiro iria disputar o ATP 250 de Eastbourne na última semana, porém sentiu um desconforto no ombro direito e preferiu se poupar para o Grand Slam Inglês. Após a vitória sobre Agut, a desistência, até então, pareceu a escolha certa.

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Em busca da mesma campanha

João buscará repetir a ótima campanha de Roland Garros, agora, em Wimbledon. Durante maio e junho deste ano, ele alcançou as quartas de finais do Grand Slam de Paris, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. O brasileiro eliminou grandes nomes como Novak Djokovic e Casper Ruud durante o maior torneio disputado no saibro.

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