João Fonseca estreia em Wimbledon com vitória sobre ex-número 9 do ranking

João Fonseca venceu seu jogo de estreia em Wimbledon do espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(4), 6/4 e 6/3, nesta segunda-feira, 29. O jogo durou 2h28min e o brasileiro eliminou o tenista ex-número 9 do ranking que já foi semifinalista do Grand Slam inglês.

O jogo

No primeiro set, o brasileiro conseguiu quebrar o serviço do espanhol e abrir uma vantagem. O experiente tenista, porém, também quebrou o serviço de João ao longo dessa parte inicial da partida. Com 7 a 7 em games, o set foi decidido no tie-break, no qual João levou vantagem.

O segundo set continuou equilibrado, mas João conseguiu uma quebra na reta final e abriu 2 a 0. No terceiro e último set, o tenista número 27 do ranking abriu 3/0 e administrou a vantagem para conquistar a vitória, assim como garantir uma vaga na segunda rodada de Wimbledon.

Próximo adversário

O próximo adversário será o vencedor da partida entre o holandês Jesper de Jong, número 73 do ranking, e o australiano Rinky Hijikata, atual 82º do mundo. A partida será disputada entre os dias 1º e 2º de julho.

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Escolha certa

Como preparação para Wimbledon, João participou do ATP de Halle, torneio disputado também na grama. Ele foi eliminado na chave simples para o alemão Yannick Hanfmann, porém, nas duplas, ao lado de Daniel Altmaier, chegou à final. O brasileiro iria disputar o ATP 250 de Eastbourne na última semana, porém sentiu um desconforto no ombro direito e preferiu se poupar para o Grand Slam Inglês. Após a vitória sobre Agut, a desistência, até então, pareceu a escolha certa.

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Em busca da mesma campanha

João buscará repetir a ótima campanha de Roland Garros, agora, em Wimbledon. Durante maio e junho deste ano, ele alcançou as quartas de finais do Grand Slam de Paris, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. O brasileiro eliminou grandes nomes como Novak Djokovic e Casper Ruud durante o maior torneio disputado no saibro.