João Félix x Cristiano Ronaldo: duelo de gerações na Liga dos Campeões

A rodada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa tem sequência nesta quarta-feira, 18, com alguns grandes encontros interessantes. Na capital espanhola, Atlético de Madri e Juventus se enfrentam pelo Grupo D, a partir das 16h, em um badalado duelo que tem dois portugueses como principais atrações. Cristiano Ronaldo não terá pela frente apenas uma de suas vítimas preferidas – já marcou 25 gols diante do Atlético –, mas também aquele que já é apontado como seu provável sucessor: o meia atacante João Félix, de 19 anos.

Ambos são os atletas mais caros da história dos clubes. A Juventus desembolsou 100 milhões de euros (cerca de 450 milhões de reais) para tirar Cristiano do Real Madrid. O Atlético foi além: desembolsou 126 milhões de euros (quase 560 milhões de reais) para comprar a jovem revelação do Benfica. Os dois já são companheiros de seleção portuguesa e João Félix jamais escondeu sua admiração pelo ídolo, mas evita comparações.

“O Cristiano, como sabemos, é o melhor do mundo e talvez o melhor de todos os tempos. Mas estou aqui para escrever a minha própria história e para ser lembrado como o João Félix, não como sucessor do Cristiano”, afirmou o jovem de aparelhos nos dentes e visual adolescente, em sua chegada ao novo clube, em julho. Ele contou como foi ver o ídolo de perto pela primeira vez.

“Foi estranho! Nunca o tinha visto de perto e disse aos meus colegas e melhores amigos quando cheguei em casa que era como estar no PlayStation. Ele parecia um boneco de videogame.”

Os dois já de cruzaram durante a pré-temporada, em amistoso em Solna, na Suécia. E foi Félix quem levou a melhor, marcando os dois gols da vitória do Atlético por 2 a 1 sobre a Juventus, que diminuiu com Khedira.

O jogo desta quarta-feira, porém, terá sabor de revanche para a equipe espanhola, que foi eliminada pela Juventus nas quartas de final da edição do ano passado, com uma derrota por 3 a 0 em Turim, com três gols do carrasco Cristiano.”É difícil preparar algo contra um jogador como ele. Cristiano é um animal de gol, evidentemente tem registros tremendos e qualquer situação com ele na proximidade da área gera perigo ou atenção”, afirmou o técnico Diego Simeone, na véspera.

Além desta partida, há outro duelo marcante da rodada em Paris: o PSG recebe o Real Madrid, também às 16h, pelo Grupo A. Duas estrelas brasileiras serão desfalques: Neymar, suspenso por ofensas à arbitragem, e Marcelo, lesionado.

