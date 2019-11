João Félix vence o prêmio Golden Boy; Rodrygo fica em 12º

O jornal italiano Tuttosport anunciou na manhã desta quinta-feira, 27, o vencedor do prêmio Golden Boy, que reverencia o melhor jogador sub-21 do mundo. João Félix, atacante do Atlético de Madri, terminou a eleição na primeira colocação.

Considerando os 40 jornalistas especializados e público que participou, o português recebeu 332 votos. O segundo colocado, com 175, foi a sensação do Borussia Dortmund, o inglês Jadon Sancho. O alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, completa o pódio (75 pontos).

O melhor brasileiro do ranking foi Rodrygo. O atleta de 18 anos, que chegou ao Real Madrid em junho, ficou na 12ª colocação. Quinto lugar em 2018, Vinicius Junior aparece logo abaixo do seu companheiro de equipe na lista.

A entrega do prêmio está marcada para 16 de dezembro, em Turim, na Itália.

Confira a lista completa:

1. João Félix (POR/Atlético de Madrid) – 332 votos

2. Jadon Sancho (ING/Borussia Dortmund) – 175 votos

3. Kai Havertz (ALE/Bayer Leverkusen) – 75 votos

4. Erling Braut Haaland (NOR/RB Salzburg) – 74 votos

5. Matthijs De Ligt (HOL/Juventus) – 71 votos

6. Ansu Fati (ESP/Barcelona) – 49 votos

7. Phil Foden (ING/Manchester City) – 46 votos

8. Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan) – 37 votos

9. Nicolo Zaniolo (ITA/AS Roma) – 36 votos

10. Donyell Malen (HOL/PSV Eindhoven) – 35 votos

11. Mason Mount (ING/Chelsea) – 29 votos

12. Rodrygo (BRA/Real Madrid) – 20 votos

13. Vinicius Jr (BRA/Real Madrid) – 13 votos

14. Moise Kean (ITA/Everton) – 13 votos

15. Andriy Lunin (UKR/Valladolid) – 11 votos

16. Dejan Joveljic (SER/Eintracht Frankfurt) – 9 votos

17. Mattéo Guendouzi (FRA/Arsenal) – 9 votos

18. Alphonso Davies (CAN/Bayern de Munique) – 1 voto