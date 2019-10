Jesus diz que ‘CBF deveria proibir’ que clubes poupassem muitos atletas

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, o técnico Jorge Jesus demonstrou sua insatisfação com a marcação de partidas durante as datas Fifa. O Flamengo vem de uma maratona de partidas importantes e perderá ainda mais jogadores na sequência do Campeonato Brasileiro, quando eles se apresentam às seleções nacionais.

O treinador foi além e ainda sugeriu que a CBF não permitisse que os times poupassem tantos atletas titulares, o que enfraquece a competição.

“Antes do jogo eu perguntei a todos como estavam. Alguns disseram que estão cansados, mas queriam jogar. Há o respeito pelo Campeonato Brasileiro. A CBF, para que o campeonato tenha mais valor, deveria proibir de tirar mais do que cinco titulares no jogo seguinte”, disse o português.

Mesmo com a vitória por apenas um gol contra o lanterna, o treinador se mostrou satisfeito com o desempenho e elogiou seus atletas. “Jogamos como um campeão joga, sempre dando o peito às balas. Isso caracteriza os grandes jogadores. O resultado poderia ser maior. Contra o Grêmio, fizemos uma exibição extraordinária e só empatamos. Temos respeito por todos os adversários, principalmente a Chapecoense, que tem uma história que todos conhecem.”

Com a vitória, o Flamengo, líder do campeonato, alcançou os 52 pontos. Na segunda colocação está o Palmeiras, que com 46 pontos, enfrentará o Atlético-MG, às 16h deste domingo. No sábado, o Santos, atualmente na terceira colocação, venceu o Vasco, fora de casa, no estádio São Januário, por 1 a 0, e foi aos 44 pontos.

(Com Estadão Conteúdo)