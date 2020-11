Jean Todt diz que vê TV com Schumacher durante visitas ao ex-piloto

O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jean Todt, disse que visita o ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher com frequência e que assiste TV com ele. Em entrevista publicada neste fim de semana pelo jornal holandês De Telegraaf, Todt se recusou a comentar sobre o estado de saúde do heptacampeão de F1.

“Sua luta ainda continua, junto com sua família e seus médicos”, afirmou o presidente da FIA, que foi chefe da Ferrari quando o alemão era piloto da equipe. “Eu encontro Michael regularmente. Assistimos à televisão juntos”, completou.

Michael Schumacher chegou a ficar em coma induzido após sofrer o acidente em 2013, enquanto esquiava nos Alpes franceses. Desde então, a família não deu informações sobre o estado de saúde dele. Seguindo a vontade dos parentes do heptacampeão, Todt se negou a dizer se Schumacher tem consciência da carreira do filho, Mick, de 20 anos. O jovem pode estrear na Fórmula 1 em 2021.

“Se ele vai experimentar o sucesso de seu filho Mick? Não vou falar sobre isso. Não quero entrar em detalhes porque é privado”, afirmou o ex-chefe da Ferrari.