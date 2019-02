Jaqueline faz ensaio sensual e diz que rótulo de musa atrapalha

Um dos destaques da Seleção Brasileira de vôlei feminino, a ponteira Jaqueline é também considerada uma das musas do esporte nacional. Ela realizou um ensaio sensual para a revista ‘Alfa ‘e disse que o rótulo às vezes atrapalha o relacionamento com companheiras de profissão.

‘Mulher é bicho ruim. Eu queria ter nascido homem’, disse a jogadora, que tem como principal meta para a temporada conquistar pela segunda vez a medalha de ouro olímpica, em Londres-2012. ‘Corpo é para usar, não tenho medo de cair, de me jogar. O que tiver de acontecer vai acontecer. Eu quebro tudo, vou pra cima, principalmente das cubanas. Elas merecem’.Entre os planos para o futuro, Jaqueline tem como objetivo trabalhar com moda e beleza e abrir um spa. Ela participou recentemente de um comercial de xampu com a modelo Gisele Bundchen, que precisou ficar em cima de um banquinho de madeira para ficar aproximadamente na mesma altura da atleta de 1,86m.

Jaqueline é casada com Murilo, um dos principais jogadores da Seleção Brasileira masculina, que é muito assediado pelas fãs. ‘Murilo foi o primeiro e único homem da minha vida. E eu, a primeira e única mulher da vida dele. Ele sabe que se eu descobrir alguma coisa, eu o mato. Mato mesmo’, afirmou.