Japão x Suécia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Japão e Suécia vão fazer um confronto decisivo pela classificação no Grupo F da Copa do Mundo nesta quinta, 25, às 20h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. O 2º colocado do grupo será o adversário do Brasil na segunda fase.

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Holanda e Japão estão na liderança da chave, com quatro pontos cada, mas os holandeses estão na 1ª colocação por terem um gol marcado a mais. A Suécia vem na sequência, com três pontos. Já eliminada e sem pontuar, a Tunísia está na lanterna.

Para o Japão, basta um empate na partida de hoje para garantir a vaga na segunda fase. A seleção asiática estreou na Copa com um empate em 2 a 2 contra a Holanda e goleou a Tunísia na rodada seguinte, por 4 a 0. Para alcançar a primeira colocação do grupo, os japoneses precisam vencer e torcer por um tropeço da Holanda contra a Tunísia, em partida que acontece no mesmo horário. Em caso de vitórias das duas seleções, a liderança será decidida no saldo de gols.

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Do outro lado, a Suécia estreou aplicando uma goleada por 5 a 1 contra a Tunísia, mas sofreu uma goleada pelo mesmo placar contra a Holanda, na segunda rodada. Com os resultados, os suecos ficaram com 3 pontos e o saldo zerado. Se vencer a partida de hoje, a Suécia garante a vaga na próxima fase. A Suécia ainda pode ficar na liderança, mas dependeria de um tropeço dos holandeses contra a Tunísia.

Como assistir ao jogo entre Japão e Suécia hoje?

Japão e Suécia vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, do Globoplay, da N Sports e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Japão: Suzuki; Tomiyasu, Itakura e Ito; Doan, Sano, Tanaka e Nakamura; Ito e Kamada; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Suécia: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien e Lindelöf; Elanga, Bergvall, Karlström, Ayari e Gudmundsson; Gyökeres e Isak. Técnico: Graham Potter.

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Odds para Japão x Suécia:

Resultado final

Betano: Japão (1.98) – Empate (3.40) – Suécia (4.00)

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Bet365: Japão (1.90) – Empate (3.40) – Suécia (4.33)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Iván Barton (El Salvador);



Iván Barton (El Salvador); Assistentes: David Morán (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua);



David Morán (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua); Quarto árbitro: Dahane Beida (Mauritânia).

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