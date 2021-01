Japão quer cancelar Olimpíadas de Tóquio em 2021, diz jornal inglês

O Japão busca uma maneira de cancelar as Olimpíadas de Tóquio neste ano devido a pandemia de Covid-19. A informação foi dada nesta quinta-feira, 21, pelo jornal britânico The Times.

De acordo com o periódico, o governo japonês chegou a um consenso de que será “muito difícil” organizar o megaevento em meio à pandemia de coronavírus, ainda longe de ser controlada mesmo com a fabricação de algumas vacinas pelo mundo.

O objetivo do Japão é encontrar uma maneira de amenizar o anúncio e não ter problemas com o Comitê Olímpico Internacional. De acordo com um integrante da coalizão governista, que foi a fonte do jornal, a intenção do Japão é sediar a competição em 2032, que ainda não tem local definido. “Ninguém quer ser o primeiro a dizer isso, mas o consenso é que é muito difícil. Pessoalmente, não acho que isso vá acontecer”, afirmou a fonte do jornal.

Em 2024, o evento deverá ser em Paris, na França e, em 2028, os Jogos serão em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O cancelamento das Olimpíadas vai contra o que afirmou o presidente do COI, Thomas Bach, também nesta quinta, ao jornal Kyodo News. Ele disse que segue confiante na realização dos Jogos de Tóquio em julho de 2021: “Nós temos, neste momento, nenhuma razão para acreditar que os Jogos Olímpicos de Tóquio não começarão no dia 23 de julho no Estádio Olímpico de Tóquio. Isto é porque não há plano B e porque estamos totalmente comprometidos em fazer estes Jogos seguros e bem-sucedidos”.

Já Dick Pound, membro veterano do Comitê Olímpico Internacional, reafirmou na quarta-feira sua crença de que os Jogos de Tóquio vão acontecer, apesar da pandemia, e disse que as Olimpíadas podem prosseguir sem a presença de fãs. “É bom ter espectadores. Mas não é obrigatório”.

De acordo com Pound, ex-nadador que é integrante do COI desde 1978, existem seis ou sete cenários sob consideração em relação aos espectadores, sendo que um deles é que apenas residentes japoneses terão permissão para comparecer aos eventos.