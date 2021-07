Japão cogita novo estado de emergência a duas semanas dos Jogos de Tóquio

A duas semanas do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o governo do Japão cogita banir todos os espectadores do evento e deve declarar novo estado de emergência a cidade para conter os novos casos de Covid-19 no país, informaram nesta quarta-feira, 7, a imprensa japonesa e agências internacionais. A medida deve se estender ao longo dos Jogos.

“O governo decidiu declarar um quarto estado de emergência em Tóquio e comunicou sua decisão à coalizão governante do país”, informou a NHK, TV pública do país. O primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que seu governo vai decidir sobre novas medidas para impedir a propagação do vírus na próxima quinta-feira, 8.

Se confirmado, este será o quarto estado de emergência no Japão desde o início da pandemia. A restrição consiste no fechamento antecipado de bares e restaurantes, bem como a proibição de venda de bebida alcoólica. A capital japonesa registra um aumento de casos de Covid-19 há 17 dias seguidos. A média móvel diária chegou a 586 na última terça-feira, 6. Segundo dados Universidade John Hopkins, a pandemia infectou 808.000 e matou 14.812 pessoas no Japão.

Especialistas em saúde pública vêm alertando há várias semanas que a opção mais prudente para conter a propagação de novas cepas é vetar a presença de qualquer torcedor nos Jogos. Os organizadores já haviam proibido a entrada de espectadores do exterior e haviam estabelecido um limite de até 10.000 pessoas nos estádios ou ginásios apenas para residentes do Japão.

Até o momento, apenas um quarto da população do Japão recebeu pelo menos uma dose da vacina. O governo se reunirá com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e os organizadores de Tóquio na quinta-feira para discutir a questão dos espectadores. O porta-voz do governo Katsunobu Kato admitiu a possibilidade de realizar os Jogos sem espectadores.

As autoridades locais também decidiram cancelar a maior parte do revezamento da tocha, prevista para chegar à capital na sexta-feira, 9, e realizar os trajetos remanescentes sem a presença de público. A Olimpíada vai de 23 de julho a 8 de agosto.