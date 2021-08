Japão cancela prova de Fórmula 1 de Suzuka, pelo 2º ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão foi cancelado devido à pandemia de Covid-19. A suspensão da prova, agendada para o fim de semana de 8 a 10 de outubro no circuito de Suzuka, acontece após o cancelamento da corrida noturna de Cingapura, entre os dias 1º e 3 de outubro. “Depois de conversas com o promotor e as autoridades do Japão, o governo japonês tomou a decisão de cancelar a corrida nesta temporada devido às complexidades atuais da pandemia no país”, disse a F-1 em um comunicado. “Agora a Fórmula 1 está trabalhando nos detalhes do calendário revisado, e anunciará os detalhes finais nas próximas semanas.”

Atualmente, a F-1 está operando com protocolos de saúde rígidos, com equipes em “bolhas” e exames de Covid-19 frequentes para todos os funcionários e a mídia. O cancelamento da prova japonesa pode dificultar o GP da Turquia, que foi acrescentado ao calendário no lugar da corrida de Cingapura. A competição no circuito de Istambul Park foi encaixada uma semana antes de Suzuka e uma semana depois da etapa russa de Sochi, mas pode haver novas mudanças nas datas.

Recentemente, o Japão sediou a Olimpíada de Tóquio sem a presença de espectadores, e as competições paralímpicas de 24 de agosto a 5 de setembro também acontecerão sem a presença do público.

(Com Agência Brasil)