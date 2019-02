Jadel Gregório vence, mas não obtém vaga para Londres

Jadel Gregório fracassou neste domingo na tentativa de se classificar para os Jogos Olímpicos de Londres, mesmo tendo vencido a disputa do salto triplo no Troféu Brasil de Atletismo, realizado em São Paulo neste domingo. No seu melhor salto, ele atingiu a marca de 16,99 metros.

O resultado garantiu ao atleta a medalha de ouro, mas não foi o suficiente para credenciá-lo com uma vaga para as Olimpíadas de Londres, uma vez que o índice olímpico é de 17,20 metros. Mesmo assim, Jadel aprovou seu desempenho. “Estou feliz com a marca, porque esta é minha quinta competição, desde que voltei a competir, depois de me recuperar de lesões. Voltei a saltar bem”, afirmou.

Outras provas – Bruno Lins venceu a prova dos 200 metros com o tempo de 20s37, abaixo do índice olímpico, que era de 20s51. Confiante, ele espera disputar uma final na Olimpíada de Londres. “Quero ser finalista na Olimpíada, assim como fui no Mundial de Daegu, no ano passado”, comentou.

Já Aldemir Gomes garantiu a classificação para a Olimpíada ao terminar a prova com o tempo de 20s38, também abaixo do índice, e superar a disputa com Sandro Viana pela vaga em Londres. “Estou feliz por assegurar minha participação na equipe brasileira. É um sonho”, disse.

Jailma de Lima ganhou a disputa dos 400 metros com barreiras em 56s16, alcançou o índice B da prova e vai disputar a Olimpíada. A versão feminina dos 200 metros foi vencida por Rosângela Santos, que já havia conquistado a prova dos 100 metros e marcou 22s92 neste domingo. Assim, Rosângela alcançou a melhor marca brasileira do ano. “Quero investir nos 100 metros e no revezamento, onde o Brasil tem reais chances de medalha”, disse.

Kleberson Davide, medalhista de ouro com 1min46s03, e Fabiano Peçanha, prata com 1min46s26, fizeram os melhores tempos dos 800 metros e garantiram presença na Olimpíada. Eles já tinham alcançado o índice A, que era de 1min45s60. “Essa será a nossa segunda Olimpíada juntos”, comemorou Kleberson.

Já classificada para Londres, Geisa Arcanjo venceu a disputa do arremesso de peso, com a marca de 18,08 metros. Matheus Inocêncio foi campeão nos 110 metros com barreiras, com 13s75, mas ficou a 0s28 do índice olímpico. Mahau Suguimati venceu os 400 metros com barreiras com 49s24, seis centésimos acima do índice olímpico.

Eliane Martins ganhou no salto em distância, João Carlos Soares Martins faturou a medalha de ouro no lançamento de dardo, Juliana dos Santos foi campeã nos 1.500 metros. Karla Rosa da Silva venceu a disputa do salto com vara e Rafael Santos Novaes garantiu o ouro nos 5.000 metros.

(Com Agência Estado)