Jade Barbosa se machuca em prova e sai de cadeira de rodas

zoom_out_map 1 /8 Jade Barbosa é levada para fora da arena olímpica na cadeira de rodas após se machucar durante apresentação de solo - 11/08/2016 (Harry How/Getty Images)

zoom_out_map 2 /8 Jade Barbosa é levada para fora da arena olímpica na cadeira de rodas após se machucar durante apresentação de solo - 11/08/2016 (Harry How/Getty Images)

zoom_out_map 3 /8 Jade Barbosa, durante apresentação de solo nas finais individuais - 11/08/2016 (Harry How/Getty Images)

zoom_out_map 4 /8 Ginasta brasileira Jade Barbosa se desequilibra e acaba se machucado durante apresentação de solo na Rio 2016 - 11/08/2016 (Mike Blake/Reuters)

zoom_out_map 5 /8 Jade Barbosa senta na beirada da arena de solo depois de se machucar - 11/08/2016 (Mike Blake/Reuters)

zoom_out_map 6 /8 Ginasta brasileira Jade Barbosa se machuca interrompe sua apresentação no solo (Kai Pfaffenbach/Reuters)

zoom_out_map 7 /8 Atleta Jade Barbosa chora após se machucar durante apresentação de solo nas finais individuais da Rio-2016 - 11/08/2016 (Harry How/Getty Images)

zoom_out_map 8/8 Ginasta Jade Barbosa recebe atenção do técnico e médico da seleção de ginástica artística após atleta se machucar na apresentação de solo - 11/08/2016 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

A brasileira Jade Barbosa sofreu uma lesão durante a apresentação no solo na prova do individual geral da ginástica artística, nesta quinta-feira, e deixou a prova nos Jogos do Rio de Janeiro. Jade caiu de joelhos no primeiro elemento da série e, logo em seguida, ao tentar outra acrobacia, sentiu a lesão no tornozelo direito e desistiu. A torcida brasileira aplaudiu a ginasta, que deixou o tablado chorando e de cadeira de rodas. Segundo a ESPN, ela foi levada para a Policlínica da Vila Olímpica para ser avaliada.

Jade começou o dia na trave e, apesar da boa execução de sua série, obteve nota de 13.700, considerada baixa. Ela competiu na individual geral no lugar de Flávia Saraiva, que se classificou na frente da colega, mas preferiu focar a final de trave, que está marcada para acontecer no dia 15.

Jade, de 25 anos, é uma das atletas mais experientes da equipe de ginástica do Brasil, que tem Rebeca Andrade como principal representante na prova do individual geral, em que as atletas competem nos quatro aparelhos. Como Jade não se classificou para nenhuma final por aparelho, ela se despediu como competidora nesta quinta.

(Com agência Reuters)