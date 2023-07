Ítalo Ferreira sofre lesão e está fora da temporada da WSL

O primeiro medalhista de ouro do surfe em Olimpíadas, Ítalo Ferreira está fora do Circuito Mundial da WSL. O brasileiro sofreu uma torção no joelho direito, nesta quarta-feira (19), durante a bateria que disputava na etapa de Jeffrey’s Bay, na África do Sul.

Segundo exame feito logo após o incidente, o surfista não terá condições de se recuperar para a etapa do Taiti, última antes do WSL Finals, onde só os cinco melhores do ranking disputam o título da temporada e que será realizado em Lower Trestles, na Califórnia (EUA).

Atualmente na 11ª colocação e sem chances de brigar por melhor lugar no ranking da WSL, Ferreira também perde a chance de se classificar para os Jogos de Paris via corrida olímpica (os 10 primeiros do ranking da WSL). Para defender o título conquistado em Tóquio 2021, o brasileiro vai ter que buscar uma vaga no ISA Games, marcado para no ano que vem, em Porto Rico.

A lesão ocorreu quando Ferreira, campeão mundial em 2019, tentou uma manobra na bateria contra o havaiano Ian Gentil, pela repescagem da competição.