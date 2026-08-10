Italo Ferreira domina no Taiti e retoma liderança isolada do ranking da WSL

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O brasileiro Ítalo Ferreira reassumiu a liderança isolada do ranking da World Surf League (WSL) ao avançar para a terceira rodada da etapa de Teahupo’o, no Taiti. Com uma vitória expressiva na repescagem e a eliminação de seu principal concorrente, o campeão olímpico e mundial se isola no topo.

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O brasileiro Ítalo Ferreira reassumiu a liderança isolada do ranking da World Surf League (WSL) ao avançar para a terceira rodada da etapa de Teahupo’o, no Taiti, nesta segunda-feira, 10. A conquista da lycra amarela foi consolidada após uma vitória expressiva na repescagem e o tropeço de seu principal concorrente direto na tabela geral do circuito.

Na disputa do Round 2, realizada em uma das bancadas de coral mais rasas e perigosas do planeta, o campeão mundial e olímpico apresentou pleno domínio das condições do mar. Ítalo superou o sul-africano Luke Thompson por uma pontuação ampla de 9,17 a 1,87, garantindo a classificação sem dar chances de reação ao adversário.

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A confirmação do retorno de Ítalo Ferreira ao topo do ranking ocorreu com a eliminação precoce do italiano Leonardo Fioravanti, que ocupava posição de destaque na briga pelo título mundial. Fioravanti foi derrotado no mesmo Round 2 pelo marroquino Ramzi Boukhiam, abrindo caminho para o isolamento do brasileiro na pontuação geral da temporada de 2026.

O bom desempenho em Teahupo’o reforça o histórico favorável do potiguar na praia taitiana, onde já sagrou-se campeão da etapa em 2024. Conhecido por sua eficiente leitura de onda nos tubos pesados do pico, o brasileiro mantém a consistência na busca por mais um troféu da WSL.

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Classificado para o Round de 32, Ítalo Ferreira enfrentará o australiano naturalizado japonês Connor O’Leary no próximo confronto da competição. O brasileiro entra na sequência da prova buscando consolidar a vantagem acumulada no topo da classificação geral.