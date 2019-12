Ítalo Ferreira aponta ouro olímpico como nova meta do surfe brasileiro

O surfista Ítalo Ferreira, campeão do circuito mundial neste ano, afirmou neste domingo, 22, que a conquista da medalha de ouro olímpica em Tóquio, no Japão, será a sua prioridade para 2020. Em entrevista coletiva, o surfista afirmou que interromperá as férias já em janeiro para iniciar a preparação para a competição. Será a primeira vez em toda a história que o surfe será disputado numa Olimpíada.

“Será um ano de correria. Pode ser um ano incrível se conquistar meu objetivo, que é ganhar a medalha olímpica. Começo minha preparação em janeiro. Sempre fiz isso, dar um passo sempre à frente”, declarou.

O surfista recordou que o mar estava relativamente calmo na última vez que disputou um torneio no Japão, mas se mostrou animado com a forma com que a Olimpíada será realizada. “Vai ser mata-mata, só os caras mais sinistros. O campeonato é meu próximo objetivo”, disse.

Ferreira foi campeão mundial contra o também brasileiro Gabriel Medina. Esta foi a quarta vez que o país conquistou o título do circuito em seis anos. Medina, assim como Ferreira, também está na disputa da Olimpíada. E teve de ouvir uma brincadeira do amigo. “Seremos ouro comigo e prata com o Gabriel”, disse, aos risos.