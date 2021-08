Italiano e catariano decidem dividir ouro no salto em altura

Pouco antes de o italiano Lamont Marcell Jacobs vencer a prova dos 100 metros rasos, outro atleta do país protagonizou uma cena rara nos Jogos Olímpicos. Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim, do Catar, cravaram a marca de 2,37 metros no salto em altura e abriram mão de realizar um desempate. Com isso, ambos toparam dividir a medalha de ouro.

Os dois foram avisados do empate e que poderiam dividir o topo do pódio a arriscar ficar com a prata, caso insistissem em tentar saltar a 2,39,m. O acordo foi selado com um efusivo abraço. O bronze ficou com Maksim Nedasekau, de Belarus, que alcançou a mesma marca, mas perdeu no desempate de outros saltos.