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Esporte

Itália x Turquia: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam nesta segunda-feira, 5, pela quarta rodada do Grupo A1 da Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 12h17 | Atualizado em 5 out 2026, 12h18
BOLOGNA, ITALY - MARCH 12: General view inside the stadium prior to the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Bologna FC 1909 and AS Roma at Stadio Renato Dall'Ara on March 12, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Stadio Renato Dall'Ara, em Bolonha (Alessandro Sabattini/Getty Images)
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Itália x Turquia: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Itália e Turquia se enfrentam nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, pela quarta rodada do Grupo A1 da Liga A da Nations League 2026/27. A Azzurra entra em campo ainda na disputa pelas duas primeiras posições da chave, enquanto os turcos buscam os primeiros pontos na competição.

A Itália ocupa a terceira colocação do grupo, com quatro pontos. Depois de estrear com derrota por 2 a 0 para a Bélgica, a equipe de Roberto Mancini reagiu com uma goleada por 4 a 1 justamente sobre a Turquia e, na rodada passada, empatou por 1 a 1 com a França em Paris. Uma vitória em Bolonha mantém os italianos firmemente na corrida pela classificação às quartas de final.

Mancini deve promover mudanças importantes em relação ao time que enfrentou a França. Apenas Donnarumma e Bastoni aparecem entre os nomes mais cotados para permanecer entre os titulares, enquanto jogadores como Barella, Scamacca, Ruggeri e Vergara podem ganhar espaço. Moise Kean não se recuperou de problema muscular e está fora da partida.

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A situação da Turquia é mais delicada. A seleção comandada por Vincenzo Montella perdeu as três partidas disputadas no torneio, contra França, Itália e Bélgica, e ocupa a lanterna do Grupo A1 sem pontos. Além da pressão por uma reação, os turcos chegam a Bolonha sem Arda Güler e Barış Yılmaz, suspensos.

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Onde assistir a Itália x Turquia?

Itália e Turquia jogam nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv. 

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Prováveis escalações:

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Bastoni e Ruggeri; Barella, Romano e Doumbia; Vergara, Scamacca e Cambiaghi. Técnico: Roberto Mancini.

Turquia: Çakir; Kabak, Demiral e Çelik; Kadioglu, Özcan, Yüksek e Elmalı; Akgün e Aktürkoğlu; Deniz Gül. Técnico: Vincenzo Montella.

Arbitragem:

  • Árbitro: Szymon Marciniak (POL);
  • Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL);
  • Quarto árbitro: Karol Arys (POL);
  • VAR: Piotr Lasyk (POL);
  • AVAR: Lukas Fähndrich (SUI).
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Futebol: onde assistir
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