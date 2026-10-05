Itália x Turquia: onde assistir, horário e escalações

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Itália e Turquia se enfrentam pela Nations League nesta segunda-feira, 5 de outubro. A Azzurra busca uma vitória crucial para se manter na disputa pela classificação, enquanto os turcos, lanternas do Grupo A1, tentam conquistar seus primeiros pontos no torneio. Mancini pode promover mudanças na equipe italiana. Descubra onde assistir e as escalações.

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Itália e Turquia se enfrentam nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, pela quarta rodada do Grupo A1 da Liga A da Nations League 2026/27. A Azzurra entra em campo ainda na disputa pelas duas primeiras posições da chave, enquanto os turcos buscam os primeiros pontos na competição.

A Itália ocupa a terceira colocação do grupo, com quatro pontos. Depois de estrear com derrota por 2 a 0 para a Bélgica, a equipe de Roberto Mancini reagiu com uma goleada por 4 a 1 justamente sobre a Turquia e, na rodada passada, empatou por 1 a 1 com a França em Paris. Uma vitória em Bolonha mantém os italianos firmemente na corrida pela classificação às quartas de final.

Mancini deve promover mudanças importantes em relação ao time que enfrentou a França. Apenas Donnarumma e Bastoni aparecem entre os nomes mais cotados para permanecer entre os titulares, enquanto jogadores como Barella, Scamacca, Ruggeri e Vergara podem ganhar espaço. Moise Kean não se recuperou de problema muscular e está fora da partida.

A situação da Turquia é mais delicada. A seleção comandada por Vincenzo Montella perdeu as três partidas disputadas no torneio, contra França, Itália e Bélgica, e ocupa a lanterna do Grupo A1 sem pontos. Além da pressão por uma reação, os turcos chegam a Bolonha sem Arda Güler e Barış Yılmaz, suspensos.

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Onde assistir a Itália x Turquia?

Itália e Turquia jogam nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv.

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Prováveis escalações:

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Bastoni e Ruggeri; Barella, Romano e Doumbia; Vergara, Scamacca e Cambiaghi. Técnico: Roberto Mancini.

Turquia: Çakir; Kabak, Demiral e Çelik; Kadioglu, Özcan, Yüksek e Elmalı; Akgün e Aktürkoğlu; Deniz Gül. Técnico: Vincenzo Montella.

Arbitragem:

Árbitro: Szymon Marciniak (POL);

Szymon Marciniak (POL); Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL);

Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL); Quarto árbitro: Karol Arys (POL);

Karol Arys (POL); VAR: Piotr Lasyk (POL);

Piotr Lasyk (POL); AVAR: Lukas Fähndrich (SUI).