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Esporte

Itália x França: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 12, pela quinta rodada da Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 10h30
MILAN, ITALY - SEPTEMBER 21: A general view inside the stadium prior to the Serie A match between FC Internazionale and US Sassuolo Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on September 21, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
San Siro, em Milão (Marco Luzzani/Getty Images)
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Itália x França: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A Itália recebe a França nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, também conhecido como San Siro, em Milão, pela quinta rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Vice-líder da chave, com sete pontos conquistados em quatro partidas, a seleção italiana tenta aproveitar o mando de campo para alcançar a liderança e encaminhar a classificação às quartas de final. Comandada por Roberto Mancini, a equipe chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre a Turquia na rodada anterior e aposta na experiência de Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella e Sandro Tonali, além da juventude de Pio Esposito, para superar os franceses.

Já a França entra em campo na liderança do grupo, com dez pontos, resultado de três vitórias e um empate. Sob o comando de Zinedine Zidane, os franceses ainda não perderam nesta edição da competição e buscam garantir antecipadamente a classificação ao mata-mata. A equipe chega confiante após golear a Bélgica por 4 a 1, mas terá desfalques importantes, incluindo Kylian Mbappé, que está fora por problemas físicos, além de Ousmane Dembélé, William Saliba e Aurélien Tchouaméni. Sem algumas de suas principais referências, os Bleus apostam na criatividade de Michael Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola para manter a boa campanha.

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O confronto promete equilíbrio e intensidade, colocando frente a frente duas das principais potências do futebol europeu em uma disputa direta pela liderança da chave. A Itália tenta repetir a boa atuação apresentada no empate por 1 a 1 em Paris, no primeiro turno, enquanto a França busca ampliar a vantagem na classificação e confirmar sua superioridade na competição. O resultado também será decisivo para a Bélgica, terceira colocada, com seis pontos, que segue na disputa por uma vaga nas quartas de final. 

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Itália e França já se enfrentaram 42 vezes na história, com 20 vitórias italianas, 12 triunfos franceses e 10 empates.

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Onde assistir a Itália x França ao vivo

A partida entre Itália e França terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, na plataforma de streaming. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

Prováveis escalações

Itália: Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori; Davide Frattesi, Sandro Tonali e Nicolò Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Nicolò Cambiaghi. Técnico: Roberto Mancini.

França: Mike Maignan; Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Dayot Upamecano e Adrien Truffert; Rayan Cherki, Lucas Da Cunha e Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola. Técnico: Zinedine Zidane.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: István Kovács (Romênia);
  • Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia);
  • Quarto árbitro: Szabolcs Kovács (Romênia);
  • VAR: Dennis Higler (Holanda);
  • AVAR: Cătălin Popa (Romênia).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da França
Seleção de Futebol da Itália
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