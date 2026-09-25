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Esporte

Itália x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam nesta sexta, 25, no Estádio Olímpico de Roma, pela Nations League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h37
Vista geral do Estádio Olímpico de Roma - 01/03/2017
Estádio Olímpico de Roma  (Marco Rosi/Getty Images)
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Itália e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira, 25, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela primeira rodada do Grupo A1 da Liga A da Nations League 2026/27. As duas seleções dividem a chave com França e Turquia.

O confronto marca um novo recomeço para a Itália, que chega à competição depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A Azzurra terminou as Eliminatórias Europeias atrás da Noruega e não conseguiu a classificação posteriormente, ampliando para três a sequência de Mundiais sem participação: 2018, 2022 e 2026.

A Bélgica, por outro lado, fez uma campanha longa no Mundial. Depois de empatar com Egito e Irã e golear a Nova Zelândia na fase de grupos, a seleção eliminou Senegal, por 3 a 2 após a prorrogação, e Estados Unidos, por 4 a 1. A trajetória terminou nas quartas de final, com derrota por 2 a 1 para a Espanha, que depois conquistou o título.

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A Itália volta a ser dirigida por Roberto Mancini, responsável pelo título da Euro 2020 e que inicia sua segunda passagem pelo comando da seleção. O treinador substituiu Gennaro Gattuso e promoveu uma ampla reformulação na convocação, chamando nove jogadores ainda sem partidas pela equipe principal.

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Entre as novidades italianas estão nomes como Michael Kayode e Samuele Inacio, enquanto jogadores mais experientes também permanecem como referências. Mancini tenta reconstruir uma seleção abalada pela terceira ausência consecutiva em Copas e transformar a Nations League no primeiro teste competitivo de seu novo trabalho.

A Bélgica também inicia uma nova etapa, agora sob o comando de Mark van Bommel. O ex-volante holandês assume uma equipe que ainda conta com nomes importantes da geração anterior, como Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, mas que passa por uma renovação gradual. Aos 35 anos, De Bruyne decidiu seguir defendendo a seleção e continua como uma das principais referências técnicas do time.

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Onde assistir à partida entre Itália e Bélgica hoje?

A partida entre Itália e Bélgica nesta sexta-feira, 25, pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, no Estádio Olímpico de Roma, terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Itália: Donnarumma; Kayode, Gianluca Mancini, Scalvini e Calafiori; Barella, Tonali e Frattesi; Inacio, Raspadori e Esposito. Técnico: Roberto Mancini.

Bélgica: Lammens; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Tielemans e Lavia; Lukebakio, De Bruyne e Godts; Lukaku. Técnico: Mark van Bommel.

Arbitragem

  • Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha);
  • Assistentes: Jan Seidel e Rafael Foltyn (ambos da Alemanha);
  • Quarto árbitro: Sascha Stegemann (Alemanha);
  • VAR: Bastian Dankert (Alemanha);
  • Assistente de VAR: Pascal Müller (Alemanha).
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Futebol: onde assistir
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