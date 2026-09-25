Itália x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

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Itália e Bélgica se enfrentam pela Liga das Nações. Após ficar fora de três Copas do Mundo, a Itália inicia uma nova fase sob Roberto Mancini, com elenco renovado. A Bélgica, depois de campanha sólida no Mundial, também recomeça com Mark van Bommel, mantendo estrelas como De Bruyne. Um teste fundamental para ambas.

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Itália e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira, 25, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela primeira rodada do Grupo A1 da Liga A da Nations League 2026/27. As duas seleções dividem a chave com França e Turquia.

O confronto marca um novo recomeço para a Itália, que chega à competição depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A Azzurra terminou as Eliminatórias Europeias atrás da Noruega e não conseguiu a classificação posteriormente, ampliando para três a sequência de Mundiais sem participação: 2018, 2022 e 2026.

A Bélgica, por outro lado, fez uma campanha longa no Mundial. Depois de empatar com Egito e Irã e golear a Nova Zelândia na fase de grupos, a seleção eliminou Senegal, por 3 a 2 após a prorrogação, e Estados Unidos, por 4 a 1. A trajetória terminou nas quartas de final, com derrota por 2 a 1 para a Espanha, que depois conquistou o título.

A Itália volta a ser dirigida por Roberto Mancini, responsável pelo título da Euro 2020 e que inicia sua segunda passagem pelo comando da seleção. O treinador substituiu Gennaro Gattuso e promoveu uma ampla reformulação na convocação, chamando nove jogadores ainda sem partidas pela equipe principal.

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Entre as novidades italianas estão nomes como Michael Kayode e Samuele Inacio, enquanto jogadores mais experientes também permanecem como referências. Mancini tenta reconstruir uma seleção abalada pela terceira ausência consecutiva em Copas e transformar a Nations League no primeiro teste competitivo de seu novo trabalho.

A Bélgica também inicia uma nova etapa, agora sob o comando de Mark van Bommel. O ex-volante holandês assume uma equipe que ainda conta com nomes importantes da geração anterior, como Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, mas que passa por uma renovação gradual. Aos 35 anos, De Bruyne decidiu seguir defendendo a seleção e continua como uma das principais referências técnicas do time.

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Onde assistir à partida entre Itália e Bélgica hoje?

A partida entre Itália e Bélgica nesta sexta-feira, 25, pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, no Estádio Olímpico de Roma, terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Itália: Donnarumma; Kayode, Gianluca Mancini, Scalvini e Calafiori; Barella, Tonali e Frattesi; Inacio, Raspadori e Esposito. Técnico: Roberto Mancini.

Bélgica: Lammens; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Tielemans e Lavia; Lukebakio, De Bruyne e Godts; Lukaku. Técnico: Mark van Bommel.

Arbitragem

Árbitro: Daniel Siebert ( Alemanha);

Alemanha); Assistentes: Jan Seidel e Rafael Foltyn ( ambos da Alemanha );

ambos da Alemanha Quarto árbitro: Sascha Stegemann ( Alemanha );

Alemanha VAR: Bastian Dankert ( Alemanha );

Alemanha Assistente de VAR: Pascal Müller ( Alemanha ).