‘Isto não é uma camisa’: o detalhe no uniforme da Bélgica na Copa

Desenvolvido em parceria com a Adidas, o uniforme reserva da Bélgica para a Copa do Mundo apresenta um detalhe que chama atenção. Com um padrão em azul e rosa, a camisa é inspirada nas obras do belga René Magritte (1898-1967), cujas pinturas ajudaram a definir o movimento surrealista. As versões oficiais da camisa estão sendo vendidas pela Adidas por 150 dólares (cerca de 780 reais).

Como homenagem a Magritte, a parte interna da gola leva a frase “Ceci n’est pas un maillot” (“Isto não é uma camisa”), uma brincadeira com uma das obras mais conhecidas do artista. A Traição das Imagens mostra um cachimbo com a frase “Ceci n’est pas une pipe” (“Isto não é um cachimbo”).

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Esta é a quarta vez que a Bélgica utiliza o uniforme reserva para homenagear algum aspecto de sua herança cultural. Na UEFA Euro 2016, os jogadores usaram uma camisa inspirada na cultura ciclística do país.

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