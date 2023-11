Israel e Ucrânia podem se enfrentar em eliminatórias da Euro 2024

A Uefa, entidade que rege o futebol europeu, anunciou nesta quinta a tabela da repescagem da Eurocopa 2024, com 12 seleções disputando três das 24 vagas disponíveis para o torneio. Israel e Ucrânia, dois países atualmente em guerra, podem se enfrentar uma delas. As duas equipes foram colocadas no mesmo caminho de qualificação no sorteio desta quinta-feira, 23, com uma possível partida decisiva em março.

Israel enfrenta a Islândia, enquanto a Ucrânia pega a Bósnia-Herzegovina nas semifinais das repescagens. As 12 equipes jogarão as seis partidas em 21 de março. As três finais resultantes estão marcadas para 26 de março. Atualmente, nem Israel nem a Ucrânia podem receber jogos em casa por causa das guerras. Se ambos avançarem, poderão se encontrar em um país neutro.

Nas outras chaves, o País de Gales receberá a Finlândia e o vencedor enfrentará a Polônia ou a Estônia, e a Geórgia ou Luxemburgo receberão a Grécia ou o Cazaquistão, campeão da Euro 2004. Os vencedores das três finais disputarão o torneio Euro 2024, com 24 seleções, juntando-se às 20 seleções que se classificaram diretamente com a anfitriã Alemanha.

Israel, que se tornou membro da Uefa em 1994, nunca se classificou para uma Eurocopa. A Ucrânia está de volta à repescagem de um grande torneio de futebol depois de perder para o País de Gales por 1 a 0 no ano passado, na disputa por uma vaga na Copa do Mundo do Catar. Essa partida teve de ser adiada depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

A Ucrânia é “a mais forte” das 12 seleções da repescagem. A seleção entrou no bolo de retardatários depois de um empate em 0 a 0 com a Itália, campeã da Euro 2020, na segunda-feira, quando uma vitória teria qualificado o time ao lado da Inglaterra, vencedora do grupo.

Quando o sorteio do Euro 2024 for realizado em 2 de dezembro em Hamburgo, haverá três vagas vagas no pote de classificação mais baixa do 4º colocado para os vencedores da repescagem. Locais neutros para essa fase não precisam ser confirmados até algumas semanas antes dos jogos. A Ucrânia disputou recentemente jogos “em casa” na Alemanha, e Israel foi para a Hungria.

