Isaquias Queiroz vence C1 500m na etapa da Polônia da Copa do Mundo

Isaquias Queiroz brilhou no último dia da etapa da Polônia da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. Neste domingo, o brasileiro superou o checo Martin Fuksa e levou o ouro em Poznan na disputa do C1 500 metros para reafirmar o seu domínio na prova, da qual é tricampeão mundial.

O atleta brasileiro conquistou o título na prova que não faz parte do programa olímpico em 1h46min55s, com mais de um barco de vantagem para Fuksa. O terceiro colocado foi o polonês Tomasz Kaczor. Erlon de Souza, outro brasileiro na disputa, foi o sexto.

“A prova foi muito boa, o Martin Fuksa deu muito trabalho no início e também na saída. Agora é pensar na próxima etapa e enfrentar o (Sebastian) Brendel em Duisburg (Alemanha) na sua casa”, disse Isaquias, já de olho na segunda etapa, no próximo final da semana. No sábado, o brasileiro também disputou o C1 1000m, prova em que ficou no sétimo lugar.

O Brasil encerra a sua participação no evento com um saldo de três medalhas. Além do ouro de Isaquias, o time nacional faturou duas medalhas na paracanoagem: ouro para Luiz Carlos Cardoso no KL1 200m e prata para Caio Ribeiro no VL3.

A segunda etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem será disputada em Duisburg, na Alemanha, entre os dias 31 de maio a 2 de junho.