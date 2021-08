Isaquias Queiroz vence bateria e avança diretamente à semifinal

“Eu não quero sair daqui sem meu ouro”, avisou Isaquias Queiroz depois de ficar no quarto lugar da categoria C2 1000 metros ao lado Jacky Godmann, há dois dias. Nesta quinta-feira, 5, o canoísta brasileiro mostrou estar realmente determinado a subir ao topo do pódio e venceu, com sobras, a sua bateria garantindo vaga direta nas semifinais da Olímpíada de Tóquio na categoria C1 1000 metros, da qual foi medalhista de prata na Rio-2016.

O atleta baiano de 27 anos arrancou desde o início da prova no canal Sea Forest, na capital japonesa, e terminou o trajeto com o tempo de 3:59.894, se garantindo sem necessidade de participar das quartas de final junto com o segundo colocado, o chinês Hao Liu (4m06s914). Os outro cinco competidores da bateria terão de disputar uma repescagem, ainda nesta quinta. O pódio será definido na sexta-feira: as semifinais acontecem às 21h44 e 21h52 (de Brasília) e a grande final às 23h53 (de Brasília).

Isaquias persegue sua quarta medalha olímpica. Na Rio-2016, ele faturou a prata nas categorias C1 1000 e C2 1000, o bronze na extinta C1 200, além de títulos em Mundiais e mais três ouros e uma prata nos Pans de Lima-2019 e Toronto-2015. Agora, sua obsessão é conquistar a medalha de ouro. Para isso, ele terá uma motivação especial: homenagear Jesus Morlán, treinador espanhol que revolucionou a canoagem e foi seu grande mentor durante cinco anos, até sua morte em 2018, vítima de um câncer cerebral, aos 52 anos.

O espanhol foi contratado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em 2013. Antes de conquistar as três medalhas com Isaquias e Erlon na Rio-2016, Morlán havia levado o canoísta espanhol David Cal a conquistar cinco medalhas em Olimpíadas (um ouro e quatro pratas).

Ele sempre confidenciou aos atletas que seu objetivo era chegar a 10 medalhas olímpicas. Não será mais possível, mas um nono pódio seria uma justa honraria. “Senti muito a morte dele. Jesus era uma pessoa insubstituível. Sabia quando ser duro, era direto e sincero. Certa vez, ele descobriu que nossos salários estavam atrasados e se negou a dar treino enquanto não nos pagassem. Meu atual técnico, Lauro de Souza, foi seu aprendiz. Queremos o ouro por nós e por ele”, contou Isaquias a VEJA antes dos Jogos.