Isaquias Queiroz e semifinal do vôlei feminino: a agenda do dia em Tóquio

Na semana em que igualou a sua melhor campanha olímpica, com 19 medalhas garantidas, o Brasil buscará na noite desta quinta-feira, 5, e na madrugada e manhã desta sexta, 6, ampliar ainda mais os recordes nos Jogos de Tóquio. Esperança de pódio, o baiano Isaquias Queiroz abre a agenda olímpica da noite na classificatória da canoagem na classe C1 1000m, às 21h44, prova em que é o atual campeão mundial.

Se há cinco anos Isaquias conquistava duas pratas – nas classes C1 1000m e C2 1000m –, além de um bronze na C1 200m, até aqui o atleta sucumbiu em Tóquio. Ao lado do também baiano Jacky Godmann ficou na quarta colocação na C2 1000m.

Isaquias está com 🩸 nos 👀 p/ o C1 1.000m 🛶 📸 @JonneRoriz /COB pic.twitter.com/iN1Z69LcF9 — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2021

No vôlei feminino, a semifinal será contra a Coreia do Sul, às 9h. Dirigida pelo técnico José Roberto Guimarães, a equipe venceu todas as seis partidas disputadas e tem 100% de aproveitamento até aqui, a última diante do Comitê Olímpico da Rússia, por 3 sets a 1. Se passar, enfrentará o vencedor de Sérvia e Estados Unidos.

A jornada ainda terá a disputa do pentatlo moderno, com Maria Ieda Guimarães, competindo na natação, esgrima, hipismo e a decisão, às 7h30, com tiro e corrida. Na final da marcha atlética, às 4h30, Erica Sena buscará medalha nos 20km feminino. Ainda haverá classificação na disputa por equipes mistas de salto por equipes no hipismo, às 7h.

O que ver nos Jogos de Tóquio (horários de Brasília):

Canoagem – Classificatória da C1 1000 m masculino

21h30 – Isaquias Queiroz

Pentatlo moderno feminino – Natação, esgrima, hipismo, tiro e corrida

2h30 – Maria Ieda Guimarães

Atletismo – Final dos 20km da marcha atlética feminina

4h30 – Erica Sena

Hipismo – Classificatória do salto por equipes mistas

7h – Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa

Vôlei de quadra – semifinal do feminino

9h – Brasil x Coreia do Sul