Isaquias Queiroz e Erlon Souza ganham ouro no mundial de canoagem

A dupla brasileira Isaquias Queiroz e Erlon de Souza ganhou a medalha de ouro, neste domingo, na prova C2 500m do Campeonato Mundial de Canoagem, sediado em Montemor-o-Velho, em Portugal. Esse foi o quarto título mundial de Isaquias na carreira e a décima medalha. Nesta edição do mundial, o brasileiro já havia sido ouro no C1 500m, na sexta-feira, e bronze no C1 1000m, no sábado.

“Queria agradecer o professor Jesus Morlán e dizer que, no ano que vem, a gente vai brocar no C2 1000m”, disse Isaquias após a prova, prometendo vitória em outra categoria na próxima edição do Mundial — provas de 500 metros não fazem parte do programa olímpico, por isso o projeto é focar em classes que estarão em disputa na Olimpíada de Tóquia, em 2020.

A marca da dupla brasileira foi 1s547 melhor do que a da dupla medalhista de prata, da Rússia (Melantev/Chebotar). Em terceiro lugar ficou o conjunto de Polônia (Sliwinski/Lubniewski), 1s744 mais lento do que os campeões.