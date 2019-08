Isaquias Queiroz é campeão mundial de canoagem na Hungria

O brasileiro Isaquias Queiroz superou o cansaço e, com o tempo de 3min59s23, conquistou o título individual no C1 1000m no Mundial de canoagem velocidade, na manhã deste domingo, 25, em Szeged, na Hungria. No dia anterior, ele foi bronze com Erlon de Souza nas duplas.

Esta é a 12ª medalha do atleta baiano de 25 anos em Mundiais adultos, sendo a sexta de ouro. Completaram o pódio o polonês Tomasz Kaczor, prata com 4min00s92 e o francês Adrien Bart, que conquistou o bronze (4min01s55).

Os cinco primeiro colocados da prova garantiriam vaga para a Olimpíada de Tóquio, em 2020, mas Isaquias, dono de duas medalhas de prata e uma de bronze na Rio-2016, já havia alcançado o feito com Erlon, com o bronze na categoria C2 100 m.