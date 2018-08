Isaquias Queiroz conquista ouro no mundial de canoagem

O canoísta baiano Isaquias Queiroz conquistou nesta sexta-feira o tricampeonato mundial da prova C1 500m, repetindo o feito obtido em 2013 e 2014. Na final disputada na cidade de Montemor-o-Velho, em Portugal, o brasileiro superou os seus maiores rivais, o alemão Sebastian Brendel e o checo Martin Fuksa, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Isaquias ganhou a prova com o tempo de 1min49s203. Brendel cruzou a linha de chegada com 1min49s496 e Fuksa com 1min50s143. “Agora é descansar para ganhar desses monstros no C1 1000m”, comentou Isaquias, logo após sair da água.

A prova do C1 500m não é olímpica. Além dos três ouros nesta distância, o brasileiro foi campeão mundial do C2 1000m em Milão-2015. Isaquias também levou duas pratas olímpicas na Rio-2016 (C1 1000m e C2 1000m) e um bronze (C1 200m).