🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

O feito inédito que vai unir os irmãos Bellingham na seleção inglesa

Jobe, do Borussia Dortmund, recebe primeira oportunidade na equipe principal junto do irmão Jude; Cole Palmer fica de fora

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 09h30 | Atualizado em 6 nov 2026, 09h33
Dois jovens sorridentes, com cabelos curtos e crespos, sentados em um sofá escuro. O da esquerda veste um moletom azul-marinho com o escudo da Inglaterra e o da direita, um agasalho azul-marinho com detalhes em vinho e amarelo, com o braço sobre o ombro do outro. Almofadas marrons e uma parede com formas abstratas em azul, branco e vermelho compõem o fundo
JUDE E JOBE - Em 2024, os irmãos se encontraram no CT da seleção inglesa: o primogênito na principal, e o mais novo na sub-21; dois anos depois, ambos são convocados por Tuchel (Eddie Keogh - The FA/The FA/Getty Images)
Continua após publicidade
O feito inédito que vai unir os irmãos Bellingham na seleção inglesa Priorize VEJA no Google

Jobe Bellingham foi convocado ao lado do irmão mais velho, Jude, para a seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel pela primeira vez nesta sexta-feira, enquanto Cole Palmer, do Chelsea, ficou de fora.

O jovem Josh King, do Fulham, também recebeu sua primeira convocação antes dos jogos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha no final deste mês.

Tuchel disse que Palmer “perde muitas oportunidades” de impressionar no nível internacional depois de se retirar da última convocação da Inglaterra devido a uma lesão.

Siga

O astro do Chelsea, que não foi incluído para a Copa do Mundo, ficou de fora enquanto Tuchel aproveita a oportunidade para observar opções mais jovens, com a vaga nas quartas de final da Liga das Nações praticamente garantida.

Continua após a publicidade

Jobe Bellingham foi recompensado pelo forte início de sua segunda temporada no Borussia Dortmund, onde Jude também jogou por três temporadas antes de se transferir para o Real Madrid.

King tem impressionado apesar das dificuldades do Fulham na Premier League, enquanto o ponta de 18 anos do Liverpool, Rio Ngumoha, também foi incluído.

Continua após a publicidade

A Inglaterra está em segundo lugar no Grupo A3 após quatro jogos, com três vitórias e uma derrota, contra a Espanha em Wembley.

Os Three Lions recebem a Croácia — a quem venceram por 7 a 0 no mês passado — na quinta-feira, antes de viajarem para enfrentar a Espanha necessitando de apenas um ponto para garantir a classificação para o mata-mata em março.

Continua após a publicidade

Recém-coroado vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane está prestes a superar Peter Shilton como o jogador masculino com mais partidas pela seleção inglesa, após se igualar ao ex-goleiro com 125 jogos na última partida contra a República Tcheca.

Confira a convocação:

Continua após a publicidade

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds)

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid/ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa, Ben White (ambos do Arsenal), Djed Spence (Inter de Milão/ITA), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/ALE)

Continua após a publicidade

Meio-campistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund/ALE), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Eberechi Eze (todos do Arsenal)

Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique/ALE), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Anthony Gordon (Barcelona/ESP), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
convocação
Seleção de Futebol da Inglaterra
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).