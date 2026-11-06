O feito inédito que vai unir os irmãos Bellingham na seleção inglesa
Jobe, do Borussia Dortmund, recebe primeira oportunidade na equipe principal junto do irmão Jude; Cole Palmer fica de fora
Jobe Bellingham foi convocado ao lado do irmão mais velho, Jude, para a seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel pela primeira vez nesta sexta-feira, enquanto Cole Palmer, do Chelsea, ficou de fora.
O jovem Josh King, do Fulham, também recebeu sua primeira convocação antes dos jogos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha no final deste mês.
Tuchel disse que Palmer “perde muitas oportunidades” de impressionar no nível internacional depois de se retirar da última convocação da Inglaterra devido a uma lesão.
O astro do Chelsea, que não foi incluído para a Copa do Mundo, ficou de fora enquanto Tuchel aproveita a oportunidade para observar opções mais jovens, com a vaga nas quartas de final da Liga das Nações praticamente garantida.
Jobe Bellingham foi recompensado pelo forte início de sua segunda temporada no Borussia Dortmund, onde Jude também jogou por três temporadas antes de se transferir para o Real Madrid.
King tem impressionado apesar das dificuldades do Fulham na Premier League, enquanto o ponta de 18 anos do Liverpool, Rio Ngumoha, também foi incluído.
A Inglaterra está em segundo lugar no Grupo A3 após quatro jogos, com três vitórias e uma derrota, contra a Espanha em Wembley.
Os Three Lions recebem a Croácia — a quem venceram por 7 a 0 no mês passado — na quinta-feira, antes de viajarem para enfrentar a Espanha necessitando de apenas um ponto para garantir a classificação para o mata-mata em março.
Recém-coroado vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane está prestes a superar Peter Shilton como o jogador masculino com mais partidas pela seleção inglesa, após se igualar ao ex-goleiro com 125 jogos na última partida contra a República Tcheca.
Confira a convocação:
Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds)
Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid/ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa, Ben White (ambos do Arsenal), Djed Spence (Inter de Milão/ITA), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/ALE)
Meio-campistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund/ALE), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Eberechi Eze (todos do Arsenal)
Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique/ALE), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Anthony Gordon (Barcelona/ESP), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
(Com AFP)