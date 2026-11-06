O feito inédito que vai unir os irmãos Bellingham na seleção inglesa

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Jobe Bellingham e Josh King foram convocados pela primeira vez para a seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel, que encara Croácia e Espanha na Liga das Nações. Cole Palmer ficou de fora, enquanto Harry Kane se aproxima de um novo recorde. Uma oportunidade para observar novos talentos antes dos mata-matas.

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Jobe Bellingham foi convocado ao lado do irmão mais velho, Jude, para a seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel pela primeira vez nesta sexta-feira, enquanto Cole Palmer, do Chelsea, ficou de fora.

O jovem Josh King, do Fulham, também recebeu sua primeira convocação antes dos jogos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha no final deste mês.

Tuchel disse que Palmer “perde muitas oportunidades” de impressionar no nível internacional depois de se retirar da última convocação da Inglaterra devido a uma lesão.

O astro do Chelsea, que não foi incluído para a Copa do Mundo, ficou de fora enquanto Tuchel aproveita a oportunidade para observar opções mais jovens, com a vaga nas quartas de final da Liga das Nações praticamente garantida.

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Jobe Bellingham foi recompensado pelo forte início de sua segunda temporada no Borussia Dortmund, onde Jude também jogou por três temporadas antes de se transferir para o Real Madrid.

King tem impressionado apesar das dificuldades do Fulham na Premier League, enquanto o ponta de 18 anos do Liverpool, Rio Ngumoha, também foi incluído.

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A Inglaterra está em segundo lugar no Grupo A3 após quatro jogos, com três vitórias e uma derrota, contra a Espanha em Wembley.

Os Three Lions recebem a Croácia — a quem venceram por 7 a 0 no mês passado — na quinta-feira, antes de viajarem para enfrentar a Espanha necessitando de apenas um ponto para garantir a classificação para o mata-mata em março.

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Recém-coroado vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane está prestes a superar Peter Shilton como o jogador masculino com mais partidas pela seleção inglesa, após se igualar ao ex-goleiro com 125 jogos na última partida contra a República Tcheca.

Confira a convocação:

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Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds)

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid/ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa, Ben White (ambos do Arsenal), Djed Spence (Inter de Milão/ITA), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/ALE)

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Meio-campistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund/ALE), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Eberechi Eze (todos do Arsenal)

Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique/ALE), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Anthony Gordon (Barcelona/ESP), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

(Com AFP)