Irmão da ginasta Simone Biles é preso acusado de triplo homicídio

Um irmão da ginasta americana e medalhista olímpica Simone Biles foi preso na última quinta-feira, 29, acusado de homicídio de três pessoas em uma festa na noite de Ano Novo na cidade de Cleveland, no Estado de Ohio, nos Estados Unidos. Tevin Biles-Thomas responderá por assassinato, agressão e perjúrio. Ele foi a única pessoa indiciada pelo crime.

As autoridades informam que um grupo de pessoas invadiu uma festa na noite do dia 31 de dezembro de 2018 e uma briga começou. A confusão motivou o tiro, que teria atingido três pessoas. DeIvaunte Johnson, de 19 anos, e Toshaun Banks, 21, morreram no local. A terceira vítima, Devaughn Gibson, 23, chegou a ser atendida e ir ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. Tevin foi identificado como o autor do disparo pela polícia de Cleveland.

O irmão do fenômeno da ginasta foi preso em Liberty County, na Georgia, nesta quinta-feira após oito meses de investigação. “Estamos confiantes que nossos esforços vão fazer justiça para as famílias afetadas nesse terrível incidente”, disse o chefe do departamento de polícia de Cleveland Calvin Williams.

eating my feelings don’t talk to me — Simone Biles (@Simone_Biles) August 30, 2019

Dona de cinco medalhas olímpicas e 14 mundiais, Simone Biles não se pronunciou claramente sobre a prisão do irmão. Pelo Twitter, utilizou uma expressão para dizer que está remoendo o que aconteceu e pediu para que ninguém a procure neste momento.