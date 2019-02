Irmã de Hulk, da seleção, volta para casa sem ferimentos

Angélica Aparecida Vieira de Sousa, de 22 anos, irmã do atacante Hulk, do Zenit e da seleção brasileira, reapareceu na manhã desta terça-feira depois de ficar desaparecida por cerca de 24 horas. Ela voltou para a casa de sua família, em Campina Grande, na Paraíba. De acordo com pessoas próximas, Angélica aparenta estar bem, sem ferimentos. A polícia investiga o caso como sequestro. A hipótese de pagamento de resgate para sua liberação, portanto, não foi descartada.

O episódio ainda está longe de ser esclarecido. Na tarde de segunda, Angélica de Sousa havia desaparecido após entrar no veículo de um amigo. A polícia foi acionada, mas, durante a noite, a família de Angélica pediu o afastamento das autoridades, temendo pela segurança dela. A Polícia Civil de Campina Grande tratou o episódio como sequestro e anunciou nesta terça que continua apurando o ocorrido, mesmo com o o retorno da jovem em segurança para casa.

