Irmã de Haaland rouba a cena por semelhança com o craque

Gabrielle Haaland, 28, irmã mais velha de Erling Haaland, chamou atenção nas redes sociais por causa da semelhança com o craque da seleção da Noruega. A enfermeira norueguesa acompanha de perto a campanha do país na Copa do Mundo de 2026 e tem compartilhado registros da viagem e dos jogos em seu perfil. “A família Haaland claramente foi feita no copiar e colar”, brincou um usuário no Instagram. “Que genética dessa família”, disse outro.

Além do parentesco com o atacante do Manchester City, Gabrielle também outra ligação com o futebol. Ela é casada desde 2020 com Jan Gunnar Eide, ex-jogador norueguês, com quem tem dois filhos. A irmã de Jan, Elisabeth Terland, também atua no esporte e defende o Manchester United.